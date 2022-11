Halloween dans la Drôme : un policier blessé, huit interpellés et 130 tirs de grenades

Des groupes de jeunes particulièrement déterminés ont tout fait pour attirer les forces de l'ordre et les pompiers dans des guet apens à Valence, Portes-lès-Valence et Montélimar. Tirs de mortiers et jets de pierre ont même abimé des véhicules.

De mémoire de commissaire valentinois, rarement la nuit d'Halloween a vu un tel déchaînement de violences urbaines dans les villes drômoises. A Valence, Portes-lès-Valence et Montélimar des groupes de jeunes extrêmement déterminés ont tout essayé pour s'en prendre aux forces de l'ordre : incendies de poubelles, barricades dressées et tirs de mortiers en direction des policiers.

LDB et gaz lacrymogène pour disperser les perturbateurs

Il a fallu boucler le quartier de Fontbarlettes vers 21 heures ce lundi afin d'éviter aux automobilistes de s'engouffrer dans le secteur tellement la situation était explosive. Une cinquantaine de jeunes tendaient de véritables guets-apens aux policiers et pompiers. Des tirs de mortier étaient accompagnés de jets de pierres. Un policier a été blessé à la main, certains véhicules abimés dans le secteur de la rue Verdi et du boulevard Winston Churchill. Une haie s'est enflammée et il a fallu plus de 100 tirs de LDB ou de cougar (gaz lacrymogène) pour disperser ces groupes particulièrement hostiles.

Interpellations à Portes-lès-Valence

Une fois le calme revenu au quartier de Fontbarlettes, c'est à Portes-lès-Valence au quartier Descartes que les policiers ont dû se déplacer. Là aussi une vingtaine de jeunes voulaient en découdre avec les forces de l'ordre. Ces individus-là étaient cagoulés et armés de barres de fer. Des feux de containers à ordure et des tirs de mortiers en direction des policiers ont débuté vers 23 heures. Huit jeunes ont pu être interpellés. Un policier a dû se jeter à l'eau pour récupérer un des fuyards. Deux jeunes majeurs sont en garde à vue pour des violences aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Un groupe de six autres mineurs est gardé à vue pour participation à un groupe en vue de commettre des violences.

Enfin, des effectifs de police de Valence ont dû descendre à Montélimar pour renforcer les équipes de la ville car de nombreux feux de poubelles et tirs de mortiers ont aussi émaillé la soirée au quartier Nocaze.