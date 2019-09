Halsou : un homme dans un état grave après un crash d'ULM

Ce lundi après midi à 18h20 un paramoteur ULM avec à son bord un homme de 52 ans a chuté dans la Nive. La victime originaire de Cambo a été transportée sur l’Hôpital de Bayonne dans un état grave. Ce sont des cueilleurs de piments et des passants qui l'ont repêché.

Halsou, France

Ce lundi après midi un homme de 52 ans à bord de son paramoteur s'est écrasé dans la Nive à hauteur de la commune de Halsou juste avant la centrale hydroélectrique. L'homme originaire de Cambo venait à peine de décoller peu après 18h d'un champ juste à côté quand il s'est écrasé dans l'eau.

Ce sont deux jeunes saisonniers, ramasseurs de piments dans un champ voisin, et dont le camping-car stationnait non loin de là qui sont allés à l'eau pour porter secours au pilote. Ils ont ensuite reçu l'aide de plusieurs automobilistes et passants qui se trouvaient sur la départementale juste au-dessus.

Ils ont décroché la victime, harnachée à son siège, et l'ont ramenée sur la rive avant de lui prodiguer les premiers secours en attendant l'arrivée des pompiers. En arrêt cardiaque, l'homme a été transporté par hélicoptère jusque l'hôpital de Bayonne. Son pronostic vital est engagé.

Une quinzaine de pompiers sont mobilisés sur place. C'est la brigade de gendarmerie des transports aériens de Biarritz qui mènera l'enquête pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé.