Ham : il menace "de planter" les pompiers venus le secourir

Il avait menacé de mort les pompiers venus le secourir. Un homme de 42 ans a été condamné ce jeudi après-midi, à Amiens. Les faits remontent au 29 juillet dernier, à Ham, lors d’une crise sur fond d’alcool et de drogue.

Ce jour-là, l'homme devient incontrôlable, il est en train de tout casser chez lui. Quand les sapeurs-pompiers arrivent, le prévenu sort de sa maison armé d’un long couteau, qu’il pointe vers les secours et les menace de les planter s’ils tentent de s’approcher.

Maitrisé par une colonne d'assaut du PSIG

Il frappe à de nombreuse reprises sur le bord de sa fenêtre. La lame casse. Il s'empare d'autres objets, notamment une lance guyanaise, qu'il brise à nouveau. Les pompiers se réfugient dans leur camion. L’affaire n’est plus dans leurs mains, mais dans celle des gendarmes. Les militaires, requis sur place, demandent le renfort du PSIG, le peloton de surveillance et d’intervention. Une colonne d'assaut est formée. Le forcené est finalement maitrisé à coup de taser.

A l’audience, l’homme reconnait les faits. "J’ai perdu mes nerfs, mon comportement est inexcusable". Ces violences trouvent leur origine dans ce que le procureur appelle un "doux cocktail, qui a provoqué l’incapacité de se maitriser" : de l’alcool, beaucoup, 1,8 dans le sang et de la drogue, du speed.

La drogue et l'alcool en toile de fond

"On a l’impression que les stupéfiants et vous, c’est une bonne partie de votre vie ?" interroge le président, alors que l’homme a déjà été condamné plusieurs fois pour des affaires de drogue. Le prévenu reconnait des périodes d’arrêts, de reprises. "Il y a des périodes de pause, mais il n’arrive pas à s’en sortir complètement", souligne le parquet, qui requiert 16 mois de prison, dont huit avec sursis, et le reste aménageable sous bracelet électronique.

"Les faits ne souffrent d’aucune contestation", plaide de son côté l'avocate du prévenu. Son client "était certes en pleine crise, mais aussi prêt à mettre fin à ses jours. Quand les pompiers se sont présentés, il l’a vécu comme une forme d’obstacle. On est face à quelqu’un qui est malade, la réponse ne peut pas être la détention". L'avocate met également en avant l'absence, à l'audience, des pompiers victimes. Le tribunal, après avoir délibéré, condamne le prévenu à 10 mois de prison avec sursis, et deux mois fermes, à effectuer sous bracelet électronique.