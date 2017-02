Handball / Affaire des paris truqués : jugement en appel ce mercredi pour les frères Karabatic

Trois jours après le sacre mondial de l'équipe de France de handball, la cour d'appel de Montpellier rend ce mercredi son jugement à l'encontre des frères Karabatic et de 14 autres prévenus, dans l'affaire des paris liés à un match présumé truqué, en mai 2012.

Retour à la case justice ce mercredi pour le handball français, trois jours après la victoire des Experts en finale du mondial. La cour d'appel de Montpellier doit rendre son jugement dans l'affaire des paris liés au match entre Montpellier et Cesson, le 12 mai 2012, un match présumé truqué. 16 personnes sont poursuivies pour escroquerie ou complicité d'escroquerie dans ce dossier, dont les joueurs de l'équipe de France et anciens joueurs de Montpellier, Nikola et Luka Karabatic.

Lors du procès, fin novembre 2016, Luka Karabatic avait reconnu avoir parié, avec son compagne. Il avait alors parlé de la "bêtise d'un jeune joueur". Son frère Nikola, a lui affirmé à la barre être "étranger à tous ces paris". Il avait également nié tout trucage de la rencontre, perdue par Montpellier.

40.000 euros d'amende requis en appel contre les frères Karabatic

La justice soupçonne les joueurs montpelliérains d'avoir truqué le match pour remporter leurs paris. Montpellier, déjà sacré champion de France, était privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre de mai 2012, dont les frères Karabatic, alors que Cesson tentait d'éviter la relégation.

40.000 euros d'amende ont été requis en appel contre les deux frères, soit une peine plus lourde qu'en première instance (10.000 euros pour Nikola et 15.000 pour Luka). L'avocat général avait dénoncé une "fraude collective née dans les vestiaires". Une peine d'amende de 40.000 euros a également été requise en appel à l'encontre du buraliste Nicolas Gillet et du joueur serbe Mladen Bojinovic, considérés comme les hommes clés de l'affaire. Des amendes de 10.000 euros avec sursis à 20.000 euros ont été requises pour les 12 autres prévenus, dont les compagnes des frères Karabatic.