Handicapée, on lui vole son vélo adapté : elle lance un appel pour le retrouver

Françoise Deleuil habite la Motte Servolex, elle souffre d'une mal formation à la main droite et elle vient de se faire voler le vélo adapté à son handicap. Elle lance un appel sur Facebook pour le retrouver.

Mercredi, Françoise attache son vélo devant un super marché de l’agglomération grenobloise. Elle vient de terminer une randonnée sportive avec son VTT et n’a qu’une simple course à faire. Quand elle sort du magasin quelques minutes plus tard : son vélo a disparu. " C’était un vélo adapté à mon handicape explique-t-elle mais ça ne se voyait pas du premier coup d’œil. Je n’ai pas de doigt à la main droite et ce vélo avait été configuré spécialement pour moi, avec un système de freinage à gauche".

"C'est ma liberté qu'on m'a dérobée"

"Aujourd’hui j’ai l’impression qu’une partie de moi-même a été volé, c’est ma liberté qu’on m’a dérobée explique Françoise. Je ne me sens pas capable d’acheter un autre vélo, j’aimerais vraiment retrouver le mien, c’est tout. A Chambéry les policiers indiquent que plusieurs vols de vélo leur sont signalés toutes les semaines. Et qu'il faut penser à marquer les vélos de valeur

.