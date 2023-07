Harbonnières : l'ado de 14 ans cause un accident au volant de la voiture de sa tante

Un jeune garçon de 14 ans a été transporté à l'hôpital, ce lundi soir, à Harbonnières, dans la Somme. Aux alentours de 23h30, l'adolescent a percuté une voiture en stationnement et un garage, place du jeu de Paume, alors qu'il conduisait la voiture de sa tante, selon les informations de France Bleu Picardie.

ⓘ Publicité

Le jeune conducteur avait emprunté le véhicule non loin de là, rue du Clos Poujol, à quelques centaines de mètres, avant de rejoindre des amis sur la place. C'est là qu'il a perdu le contrôle. L'adolescent, qui se plaignait de douleurs et semblait désorienté, a été pris en charge par les secours et transporté au centre hospitalier d'Amiens. Des prélèvements permettront de savoir s'il avait consommé de l'alcool ou des stupéfiants.