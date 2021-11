Harcèlement à l'école d'orthophonie de Besançon : le procureur de la République lance un appel aux victimes

Etienne Manteaux, procureur de la République de Besançon et le commandant Christophe Touris, adjoint à la Sûreté départementale.

Le procureur de la République de Besançon lance un appel aux victimes dans l'affaire de harcèlement présumé à l'école d'orthophonie de Besançon. Etienne Manteaux les appelle à se faire connaître, avec un mode opératoire très clair : appeler le commissariat de police de Besançon, donner leur identité, afin que les enquêteurs puissent convenir d'un rendez-vous pour recueillir leur témoignage et leur éventuelle plainte. Il a été alerté par un signalement de la présidente de l'Université de Franche-Comté, faisant part de nombreux cas de mal-être au sein de cet UFR.

Une enquête préliminaire ouverte

Le procureur a ouvert une enquête préliminaire pour harcèlement, confiée aux policiers de la Sûreté départementale, qui sont chargés d'entendre les victimes présumées. Pour l'instant, le parquet a reçu une dizaine de signalements dans ce dossier, mais certains sont anonymes et plusieurs décrivent des faits prescrits, qui datent de plus de six ans.

Les signalements sur les réseaux sociaux ou anonymes ne peuvent pas servir de base à des poursuites" - Etienne Manteaux

L'appel du parquet concerne donc des étudiants qui auraient été harcelés depuis octobre 2015. "Les signalements sur les réseaux sociaux ou anonymes ne peuvent pas servir de base à des poursuites. Il faut nécessairement des témoignages avec des étudiants entendus par des enquêteurs" explique Etienne Manteaux.

Le procureur de la République a demandé aux enquêteurs de se concentrer sur les faits non-prescrits relevant du harcèlement, et non pas d'un manque d'organisation de l'école. Aucune plainte n'a été déposée pour l'instant dans ce dossier.