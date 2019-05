Harcèlement chez France Telecom, le témoignage d'une Stéphanoise

En 2009, depuis plusieurs mois a cette époque là, elle subit les harcèlements de la direction de son service et n'en pouvant plus elle fait une tentative de suicide sur son lieu de travail.

L'entretient a été enregistré dans la cuisine de son appartement, sur la commode à portée de main, un dossier vert dans lequel elle a consigné tous ses malheurs.

Au départ Andrée ne voulait plus en parler, l'émotion est encore très forte, mais elle a finalement accepté de nous raconter son histoire en écho également au procès des anciens dirigeants de l'entreprise qui se déroule en ce moment à Paris.

On nous mettait des challenges, le matin, on arrivait il fallait vendre un certain produit, j’avais pas du tout envie de faire ça, moi j’avais fait du RH et je me suis retrouvé au service commercial de gré et de force. J’avais un N+1 et un N+2 qui me harcelaient, surtout là N+1, elle était toujours après moi, elle m’écoutait en permanence et je ne vendais pas le produits, je ne faisais pas mes objectifs « Andrée les objectifs, Andrée pense à tes objectifs » et mes objectifs, je les faisais pas. Ça me minait complètement, moi j’arrivais le soir je pleurais chez moi et le matin j’allais travailler la boule au ventre, ce qui m’était jamais arrivé dans ma carrière. Andrée