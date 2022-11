Harcèlement de rue à Poitiers : la mairie veut renforcer la présence de la police la nuit

Amir Mistrih, et l'un de ses collègues élu à la mairie de Poitiers, a reçu récemment les sept étudiants Poitevins en droit, auteurs d'une enquête sur le harcèlement de rue. "Je salue leur travail et cette initiative", affirme avant toute chose Amir Mistrih. 2 715 personnes ont répondu aux questions du sondage, et 70% d'entre elles estiment avoir subi des sifflements, des interpellations ou des agressions. Et ce chiffre monte à 80% pour les femmes. Une étudiante poitevine a même écrit: "J'ai peur de sortir seule, même en journée".

"Le harcèlement de rue fait aujourd'hui l'objet d'une réflexion renforcée avec la police nationale, car la police municipale n'est plus présente après 22h", explique donc Amir Mistrih. Une présence renforcée dans les lieux de vie nocturne complètera la prévention qui doit aussi être mise en place. "Il faut aussi sensibiliser les acteurs autour de cette vie nocturne, pour trouver plusieurs dispositifs pour sensibiliser les étudiants, les clients de ces bars ou restaurants".

L'extinction nocturne de l'éclairage public critiquée

Depuis la rentrée, y compris dans le centre-ville de Poitiers, l'éclairage nocturne est éteint une partie de la nuit. Il s'agit de mesures d'économie et de lutte contre la pollution lumineuse. "Mais on comprend que cela puisse susciter un sentiment d'insécurité", souligne l'élu poitevin en charge de la sécurité_. "Pour autant, on ne note pas de hausse du nombre d'agressions"._ Une enquête de "victimation" doit être menée en 2023 pour savoir si cette décision de la mairie peut avoir mené à une moindre fréquentation des rues la nuit, de crainte justement d'agression. Amir Mistrih reconnait que "2023 peut sembler loin", pour quelqu'un devant se déplacer à pied chaque nuit dans Poitiers.