Harcèlement de rue : les associations vauclusiennes estiment que la pénalisation "est un bon début"

La secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes a annoncé que le harcèlement de rue serait intégré au projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. La mesure est certes difficile à appliquer mais le symbole est fort, estiment les associations vauclusiennes.

Au Planning Familial de Vaucluse, l'annonce est plutôt bien accueillie : intégrer le harcèlement de rue dans le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles (qui sera présenté l'année prochaine), c'est une bonne chose pour les salariés et les bénévoles.

"C'est une étape importante, estime Jérémy Maure, conseiller de prévention au Planning Familial. Mais la mesure ne sera pas facile à appliquer. A partir de quel moment peut-on réagir ? A partir de quel moment peut-on porter plainte ? Quels mots, quels gestes sont déclencheurs ? Il faudra répondre à ces questions... Mais c'est déjà bien qu'il y a ait une prise de conscience globale."

Maud Fontanel, elle aussi conseillère de prévention au Planning Familial, se réjouit également de cette mesure. La jeune femme est elle-même régulièrement victime de harcèlement de rue.

"Au moins une fois par semaine, je suis interpellée, sifflée dans la rue... voire insultée quand je ne réponds pas aux avances, explique Maud. C'est la répétition qui est pénible. Quand vous rentrez le soir chez vous, et qu'il y a un homme, puis un deuxième, puis un troisième qui vous lancent des phrases dans la rue... Comment ne pas se mettre en colère ?"

Nous, les filles, on n'a rien demandé. On ne demande pas l'avis des hommes dans la rue sur notre robe, notre poitrine, notre rouge à lèvres. On n'a rien demandé (Maud Fontanel).