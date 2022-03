Violences conjugales, harcèlement: demandez "Où est Angela ?" aux commerçants de l'agglo de Pau pour être aidé

Une vingtaine de commerçants de Pau et son agglomération installeront en avril sur leur devanture un macaron "Demandez Angela". Le dispositif vise à lutter contre le harcèlement de rue, sexuel, ou les violences conjugales. Il suffira d'entrer dans un commerce et de demander au vendeur "Où est Angela ?" pour qu'il comprenne que vous êtes en danger et qu'il vous mette à l'abri, prévienne la police, les secours, votre famille, ou bien tout simplement pour qu'il vous rassure.

Une formation délivrée par le Planning familial

En amont, le Planning familial se charge de former ces commerçants. La première session aura lieu début avril et deux autres suivront jusqu'en novembre. L'État se charge de financer ces cours de "bonne conduite" ainsi qu'une partie de la communication autour du dispositif. La Ville de Pau, choisie par l'État pour l'expérimenter, espère l'étendre à une soixantaine de commerces d'ici la fin de l'année.

"En tant que femme, en tant que maman et en tant que citoyenne je suis sensible à la question et j'ai envie d'apporter ma contribution, explique Sabrina Liarte, de la boutique Péonie, rue Taylor. On est forcément interpellé par tout ce qu'on voit dans la presse sur la recrudescence des violences faites aux femmes. _C'est aussi un devoir parce que le fait de ne pas intervenir, c'est de la non-assistance à personne en danger_", ajoute-t-elle, elle qui a eu à intervenir plusieurs fois pour sa voisine, victime de violences conjugales.

Un code pour éviter la honte

Catherine Hostein, de la boutique Madame - rue Cassin - s'est également déjà interposée, il y a plusieurs années, pendant une agression : "Une femme se faisait tabasser par son enfant de 9 ans sur le trottoir juste en face de ma boutique, explique-t-elle. Mon sang n'a fait qu'un tour, je suis intervenue pour expliquer au gamin qu'une maman, ça se respecte. J'ai tout de suite ressenti de la honte chez sa femme et eu l'impression qu'elle retrouvait un peu de dignité". Elle estime que la formation délivrée par le Planning familial lui permettra de se sentir plus "rassurée" et mieux armée pour intervenir.

C'est en partie pour éviter ce sentiment de honte que l'on utilise ce code, "Où est Angela ?", indique l'élue en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marie-Laure Mestelan. "S'il y a du monde dans le commerce, on n'a pas forcément envie que tout le monde se retourne lorsqu'on appelle à l'aide". Quant au nom d'Angela, personne autour de la table ne sait exactement d'où il vient. Mais le dispositif a été inventé en Angleterre, en 2016.

Théâtre de rue et cours d'autodéfense

La Ville et le Planning familial prévoient également de proposer à tous, hommes comme femmes, des scénettes de théâtre dans la rue pour sensibiliser le public à ce type de violences et indiquer aux passants comment ils peuvent intervenir s'ils en sont témoins. Des cours d'autodéfense seront également proposés d'ici la fin de l'année.

Pour rappel, depuis 2018, le harcèlement de rue est puni par la loi. Une amende pour "outrage sexiste" coûte entre 750 et 1 500 euros.