Harcèlement en ligne de la députée mosellane Isabelle Rauch : l'heure du procès

Des Mosellans à la barre et sur le banc des parties civiles, à Paris, ce lundi. Huit personnes, dont deux originaires d'Hayange, sont jugées pour une campagne de cyberharcèlement qui avait visé un médecin du CHU d'Amiens, la sénatrice PS de Charente Nicole Bonnefoy, et la députée Horizons de Thionville, Isabelle Rauch.

ⓘ Publicité

Les faits remontent au printemps 2021 : sous un post Facebook, puis deux, puis trois, c'est un véritable raid numérique qui s'abat sur Isabelle Rauch : des centaines, voire des milliers de messages insultants, des menaces de mort, des propos complotistes évoquant la "dictature sanitaire nazie" mise en place par le gouvernement lors de la pandémie de Covid. D'autres personnalités seront visées de la sorte pendant des mois.

Auteurs démasqués par les cybergendarmes de Metz

L'enquête a pu avancer grâce aux moyens techniques très particuliers de la Section de Recherches de la gendarmerie de Metz. Le pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris a en effet saisi les gendarmes mosellans pour leur antenne "cyber" : le C3N, comme Centre de lutte contre les criminalités numériques. Les enquêteurs ont pu démasquer les auteurs de ces messages haineux, malgré l'anonymat derrière lequel ils pensaient se cacher. Après de longues investigations sur Facebook, Telegram, WhatsApp, et divers organismes sociaux ou opérateurs téléphoniques, les interpellations ont lieu au même moment, partout en France, en janvier 2022.

À lire aussi Au sein du C3N de Metz, avec les gendarmes du web

Le profil des prévenus : six femmes et deux hommes, âgés de 40 à 54 ans, bien insérés socialement, sans mention particulière à leur casier judiciaire. "Ce sera l'une des questions de ce procès", affirme Me Xavier Iochum, l'avocat d'Isabelle Rauch : "Comment des personnes ordinaires basculent dans l'illégalité, en orchestrant ce harcèlement totalement disproportionné, agressif et antidémocratique, tout en pensant être dans leur bon droit et en n'interrogeant pas leur légitimité".

L'un des Mosellans en cause est présenté comme le leader de la communauté "VV" ou "Vivi" en France : un groupe antivax, arborant deux V ensanglantés et le masque inspiré de la BD V pour Vendetta, devenu symbole de protestation. Très organisés, virulents sur les réseaux sociaux, les VV se revendiquent comme des guerriers en lutte contre la dictature. Les peines encourues pour harcèlement en ligne sont de deux ans de prison et 30.000 euros d'amende, et même trois ans et 45.000 euros si des circonstances aggravantes sont retenues.

"Ils reconnaissent les faits, mais légitiment encore l'action qui a été la leur" - Me Xavier Iochum

Le procès s'ouvre ce lundi après-midi à 13h30 à Paris, et durera trois demi-journées jusqu'au 9 octobre. Isabelle Rauch avait aussi subi des menaces physiques : dégradation de sa permanence parlementaire à Thionville et inscriptions insultantes évoquant les VV dans les rues thionvilloises. Mais le procès porte uniquement sur le cyberharcèlement.