Harcèlement et agression sexuelle : un cardiologue de l'hôpital de Guéret écope de six mois avec sursis

Un cardiologue de l'hôpital de Guéret vient d'être condamné par la justice pour harcèlement et agression sexuelle. De juillet à octobre 2021, ce praticien avait envoyé plus de 200 textos tendancieux à une interne qui effectuait un stage dans son service. Il avait aussi embrassé cette jeune femme sur la joue, dans le cou et lui avait touché la hanche et la cuisse.

L'affaire avait été jugée en décembre 2022 , mais à l'époque la peine n'avait pas été prononcée. Le tribunal de Guéret préférait attendre les résultats de l'analyse psychiatrique.

Il écope finalement de six mois de prison avec sursis, d'une interdiction d'exercer la médecine pendant quatre mois. Il sera inscrit au fichier des auteurs d’infraction sexuelles et sera privé du droit d'éligibilité pendant 3 ans.