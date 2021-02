Harcèlement et discrimination syndicale au travail : une perquisition à la direction de Lidl près de Guingamp

Suite à un signalement syndical et au témoignage de plusieurs salariés, le parquet de Saint-Brieuc a ouvert une information judiciaire et ordonné une enquête pour discrimination syndicale et harcèlement au travail à la plateforme logistique Lidl de Plougamoar, près de Guingamp. Selon une source proche de l'enquête contactée par France Bleu, compte tenu de l'ampleur du dossier et des pièces remises au procureur, une perquisition a été ordonnée. Ce mardi 16 février, environs 25 gendarmes se sont rendus à la plateforme logistique de Guingamp pour placer en garde à vue l'équipe encadrante.

Une cellule psychologique

Selon une porte-parole de l'enseigne hard-discount : "Les salariés présents et témoins de la scène sont extrêmement choqués. C'est pourquoi les collègues de la plateforme voisine de Rennes sont venus les soutenir et mettre en place une cellule psychologique. Arnaud Rouxel, délégué syndical CGT sur le site, explique avoir fait "une alerte au procureur fin juillet lui expliquant l'ambiance, la dégradation des conditions de travail, les salariés sanctionnés de manière discriminatoire, les pressions sur le droit de grève". Il évoque un "management toxique, à la dérive". L'activité de la plateforme logistique est maintenue.