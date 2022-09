Les faits se seraient déroulés entre mai 2014 et janvier 2019. Le jeune sergent mécanicien sur Mirage 2000 reproche à dix autres militaires des faits de harcèlement moral et de violences physiques. Les prévenus nient les faits, évoquant la "tradition militaire".

Harcèlement et violences à la base aérienne de Nancy-Ochey : 10 militaires jugés à Metz

Dix militaires de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey sont jugés pour harcèlement et violences envers un collègue.

Dix militaires de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey étaient jugés, ce vendredi 16 septembre, par la chambre militaire du tribunal de Metz. Accusés de harcèlement moral et de violences sur subordonné, neuf se sont présentés à la barre dont un lieutenant-colonel.

Le plaignant, aujourd'hui âgé de 28 ans, un sergent mécanicien sur les avions Mirage 2000 dénonce des faits s'étant produits lors de ces cinq années passées dans l'armée, de mai 2014 à janvier 2019. Il évoque des claques, lynchages, humiliations et insultes permanentes.

Pleurnicheuse, princesse, PD" - le sergent mécanicien évoque des insultes répétées pendant cinq ans

Des insultes répétées "pleurnicheuse", "princesse", "PD", accompagnées de violences : oreilles tirées, ou encore claques à l'arrière du crâne. Le jeune homme, 25 ans au moment des faits qu'il décrit, raconte une journée particulièrement traumatisante survenue un mois seulement après son arrivée sur la BA 133.

Une "sortie verte" qui tourne au lynchage

Le 3 juin 2014, près de 300 militaires partent en "sortie verte" dans un chalet à Blénod-lès-Toul (Meurthe-et-Moselle). Il affirme y avoir subi un "lynchage", un militaire l'a projeté à terre, d'autres l'ont ensuite frappé, certains lui infligeant des fessées à même la peau.

Interrogé à ce sujet, le lieutenant-colonel parle d'une sortie "bonne enfant et bucolique", affirme ne pas avoir été témoin des violences décrites. D'après un grand nombre de témoignages lus par la présidente à l'audience ce vendredi 16 septembre 2022, "l'alcool coulait à flot" lors de cette journée.

Faux, selon le lieutenant-colonel, qui évoque un "petit groupe problématique" qui "a dû ramener de l'alcool en plus et en consommer à l'extérieur de la salle". À la barre, le haut gradé soutient que la consommation d'alcool était autorisée lors de cette sortie, mais que la quantité achetée par les organisateurs n'excédait pas l'équivalent de "deux verres et demi par personne".

La "tradition militaire" comme justification des prévenus

Là, les versions divergent. L'avocat du plaignant, maître Frédéric Berna s'énerve : "vous ne servez à rien, vous n'avez donc rien vu, rien entendu". Pendant tout le procès, les accusés se succèdent à la barre, niant toute volonté de harceler leur ancien collègue.

On a tous déjà reçu des claques pédagogiques, donc on a reproduit" - un des prévenus à la barre

"J'ai beaucoup d'autodérision et de second degré, ce n'est peut-être pas l'humour de tout le monde", se justifie l'un des prévenus, accusé de harcèlement moral. Concernant les violences physiques, tous les prévenus parlent de "claques pédagogiques". Une pratique, selon eux, courante dans l'armée et communément acceptée.

Tous se justifient en affirmant avoir subi le même traitement à leurs débuts dans l'armée. "Il était très stressé, alors on lui a mis la pression, mais c'était pour lui apprendre", explique un autre à la barre.