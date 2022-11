Harcèlement et violences à la base aérienne de Nancy-Ochey : la justice rend sa décision

C'est ce vendredi 18 novembre que la chambre militaire du tribunal de Metz doit rendre sa décision dans l'affaire du harcèlement moral à la base aérienne 133 de Nancy-Ochey. Dix militaires, dont un lieutenant-colonel, sont poursuivis pour avoir fait vivre un enfer à un sergent mécanicien. La victime les accuse de faits de harcèlements moral et sexuel, de violences physiques et humiliations, entre 2014 et 2019.

Lors du procès, qui s'est tenu en septembre, la victime raconte comment le calvaire a commencé dès son arrivée à la base aérienne. Tout commence avec des remarques homophobes, puis les intimidations vont crescendo. Des claques, des insultes, un dénigrement répété de son travail. En 2014, une sortie de "cohésion" est organisée à Blénod-lès-Toul. Elle tourne au lynchage. Le sergent mécanicien est forcé à boire, roué de coups, victime de fessées déculottées. Son crâne est rasé, une touffe de cheveux est laissée sur sa tête avec la forme d'un phallus.

Devant le tribunal, les prévenus se sont justifiés en évoquant une "tradition militaire". Après son départ en 2019, un traumatisme post-traumatique a été diagnostiquée à la victime. Le parquet a requis entre quatre et quatorze mois avec sursis.