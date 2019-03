Harcèlement : l'ex président de la Ligue du Centre de Football devant les prud'hommes

Orléans, France

Appelée à témoigner devant les juges des prud'hommes, cette secrétaire à la Ligue du Centre ne peut retenir ses larmes : " J'ai vécu trop de choses graves, je n'arrive même plus à en parler." Me Samuel Chevret, son avocat et celui des 2 autres salariées, n'hésite pas lui à détailler les griefs qui sont faits à Jacky Fortépaule, l'ancien président de la Ligue du Centre : des comportements et des propos à minima déplacés qui ont commencé dès la fin de l'année 2017.

Blagues graveleuses et remarques sexistes

Ce sont des remarques du genre : " T'as mis ta petite jupe, j'adore ça", " C'est la Saint Valentin, j'espère que tu as préparé la bouffe et mis ta petite lingerie ?" Encore plus grivois, il écrit à une assistante " Je t'inviterais bien à dîner. En plus, comme dit mon médecin, une bonne bouffe et une bonne baise, y'a que ça de vrai !!". Face à ces commentaires déplacés, qui auraient durer plus de 6 mois, les salariés ont fini par craquer "mentalement et physiquement, elles n'allaient pas bien, même leurs proches l'ont vu" explique Me Chevret. " Aujourd'hui encore, 6 mois, après les faits, il y a beaucoup de souffrance". Elles demandent chacune 10.000 euros de dommages et intérêts.

Une certaine omerta au sein du comité directeur de la Ligue

Fin 2017, ces salariés alertent une première fois le secrétaire général de la Ligue, un bénévole. Mais, rien ne bouge. " Il ne voulait pas perdre son poste" explique une des plaignantes à l'audience. " C'est assez classique dans ce genre de structure associative : les personnes élues ensemble dans le même comité directeur se protègent entre elles. C'est ce qui s'est passé à la Ligue du Centre" renchérit Me Chevret. Pourtant en interne, à la Ligue, quelques uns commencent à s'inquiéter au début de l'année 2018. Des Sms circulent disant " Il faut calmer JF (Jacky Fortépaule), il est imprévisible."

Jacky Fortépaule dénonce toujours un complot

Pour cette première audience devant les prud'hommes, Jacky Fortépaule ne s'est pas déplacé. Mais sa position est la même depuis le début de cette affaire. " C'est une cabale, un complot". Une thèse que défend aussi l'avocat de la Ligue du Centre, Me Lionel Pariente. " C'est quand même étonnant que les Prud'hommes aient été saisis en juin 2018, juste après le nouveau refus du président de la Ligue d'accorder une augmentation de salaire au directeur administratif". "C'est même la clé de l'affaire" estime l'avocat parisien. Pour lui, " Jacky Fortépaule est sans doute un homme d'une autre époque", il a 73 ans, " ses propos sont certes déplacés" mais "il n'y a pas de faits de harcèlement caractérisés dans cette affaire".

Une possible procédure au pénal ?

Le conseil des prud'hommes rendra son jugement le 23 mai prochain. Quelques jours après , il examinera le recours déposé, pour les mêmes motifs, par 3 cadres de la Ligue, dont le directeur administratif. Cette affaire n'en restera peut être pas là ? En janvier dernier, suite à un rapport de l'Inspection du Travail qui estimait que la Ligue n'avait pas suivi ses recommandations pour protéger les salariés, le Parquet d'Orléans s'est saisi de l'affaire. Une enquête préliminaire a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie du Loiret. Mais, à ce jour, il n'y a eu aucune audition selon les avocats. Jacky Fortépaule avait lui été contraint de démissionner de son poste en octobre dernier, suite à la révélation de cette affaire.

Compte rendu de l'audience avec Patricia Pourrez