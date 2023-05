Harcèlement moral : 14 employés attaquent en justice la direction de l'IME le Nid Marin d'Hendaye

Jean-Paul Lenoble semble bien seul à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne. Ce mardi 9 mai, l'ancien directeur du "Nid Marin" d'Hendaye, âgé de 66 ans, comparait pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de 14 employés, majoritairement des femmes, de l'établissement spécialisé dans la prise en charge de mineurs handicapés. Toutes les victimes, partie civile, dénoncent le comportement autoritaire et discriminant, de celui qui a dirigé l'institut médico-éducatif (IME) entre 2015 et 2019. Un site, financé par l'Agence Régionale de Santé (ARS), qui compte 25 lits à destination de jeunes souffrants de troubles de l'autisme, et de 45 lits MAS (Maison d'accueil spécialisée) pour les adultes.

Établissement à la dérive

Propos humiliants, attitude vexatoire, changements de services sans concertation, reproches agressifs… Emmanuelle Adoul, la présidente du tribunal judiciaire, énumère les nombreux griefs qui sont reprochés au prévenu. Lunettes, pull bleu et cheveux grisonnants, Jean-Paul Lenoble s'oppose totalement aux accusations. Il explique : "J'ai toujours fait mon métier dans l'intérêt des personnes résidentes, surtout que j'ai moi-même un enfant handicapé, je n'ai jamais voulu vexer, mais redresser la barre dans un établissement qui était à la dérive où chacun était en autogestion et décidait de venir ou pas au travail". En 2014, Jean-Paul Lenoble est arrivé comme directeur de transition au moment où le propriétaire du site, la Croix-Rouge, a décidé de vendre un établissement de 90 salariées et en déficit de 400 000 euros. Un IME en crise racheté par l'association ASEI. Il est rapidement devenu directeur de plein droit.

La défense du prévenu plaide la relaxe

Stratégie de management basée sur la crainte, ou reprise en main d'un établissement en plein naufrage ? Telle est la question à laquelle va devoir répondre le tribunal qui a décidé de mettre en délibéré sa décision. Pour la défense des salariés, les deux avocats Thomas Guillot et Jeanne Cazalet dénoncent les comportements du directeur, et le caractère répété des propos répréhensibles. Pour la défense du prévenu, un seul objectif : la relaxe de Jean-Paul Lenoble. Me Pierre Naitali constate que le Nid Marin était à la dérive et que "c'est une minorité de salariés" qui a déposé plainte.