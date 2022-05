Harcèlement moral à France Télécom : le procès en appel s'ouvre ce mercredi à Paris

Le procès en appel d'anciens dirigeants de France Télécom, dont l'ex-PDG Didier Lombard, s'ouvre mercredi 11 mai à 13h30 à Paris, plus de deux ans après leur condamnation inédite pour harcèlement moral à la suite d'une série de suicides de salariés. En première instance, Didier Lombard et l'ancien numéro 2 Louis-Pierre Wenès avaient été condamnés à un an de prison dont huit mois avec sursis, et 15 000 euros d'amende. Le tribunal avait relevé leur "rôle prééminent" dans la mise en place d'une politique de réduction des effectifs "jusqu'au-boutiste" sur la période 2007-2008.

L'entreprise, elle, n'a pas fait appel

Jusqu'au 1er juillet, ils comparaîtront avec quatre autres anciens responsables de l'entreprise, sanctionnés eux de quatre mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende en première instance, pour complicité de harcèlement moral. Première entreprise du CAC 40 condamnée pour un "harcèlement moral" institutionnel, France Télécom, devenue à la fin des années 2000 le symbole de la souffrance au travail, n'avait de son côté pas fait appel du jugement qui l'avait sanctionnée de l'amende maximum, 75 000 euros. Son ex-DRH Olivier Barberot, condamné à un an de prison, dont huit mois avec sursis, et 15 000 euros d'amende, s'est désisté de l'appel initialement interjeté. Tous les prévenus avaient par ailleurs été condamnés à verser solidairement plus de 3 millions d'euros de dommages et intérêts aux parties civiles, anciens employés et familles de victimes.

Mutations forcées et baisses de salaire

Dans son jugement du 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel avait insisté sur l'ampleur du harcèlement moral qui s'est propagé du sommet à l'ensemble du groupe : mutations fonctionnelles ou géographiques forcées, baisses de rémunérations, mails répétés incitant au départ. Le tribunal avait noté qu'il avait "eu pour cible plusieurs dizaines de milliers" de personnes. Il avait aussi relevé l'absence de lien direct entre les auteurs et les victimes, à la différence d'un harcèlement moral classique. Le tribunal avait examiné en détail les cas de 39 salariés : 19 s'étaient suicidés, 12 avaient tenté de le faire et 8 avait connu un épisode de dépression ou un arrêt de travail.

Des "méthodes brutales assumées" pour la CFE-CGC

"Ce qui a été démontré en première instance ce sont les méthodes brutales assumées", a expliqué ce mercredi sur franceinfo Sébastien Crozier, président du syndicat CFE-CGC chez Orange. "La fameuse courbe du deuil était quelque chose d'organisé, de planifié avec cynisme et préméditation. C'est l'une des choses que le tribunal avait relevées et c'était l'un des motifs de la condamnation extrêmement sévère", a-t-il rappelé. "Ce qui est attendu, c'est la confirmation des décisions de première instance," a-t-il dit.