Harcèlement moral dans un élevage de chevaux : relaxe requise pour Coralie Marcotte

Le ministère public requière la relaxe pour Coralie Marcotte, cette femme qui détenait un élevage de chevaux en Haute-Saône en 2016 et qui comparaissait pour harcèlement moral contre son apprentie Aurliéa Bauchet qui s'était suicidée.

Vesoul, France

C'est un procès sans l'avocat de la famille de la jeune fille qui s'était suicidée qui se déroule ce jeudi au tribunal correctionnel de Vesoul. Maître Jean-Lou Levi, avocat de la famille de la jeune apprentie est représenté par maître Laurence Hertz-Ninnoli de Lure. Maître Levi avocat à Montauban n'a pas fait le déplacement car il a fait une demande de renvoi et un supplément d'information.

Le tribunal rejette cette demande de renvoi, l'affaire est donc été plaidée. Le tribunal s'adresse essentiellement à maître Pichoff et sa cliente Coralie Marcotte, l'éleveuse de chevaux qui comparait pour harcèlement moral sur sa jeune apprentie Aurélia Bauchet.

Pour la défense le harcèlement n'est pas constitué

Pour maître Pichoff cette affaire est triste car elle se termine tragiquement, mais le harcèlement moral n'est pas constitué : "Le harcèlement moral implique d'agir de manière répétée avec intention de dégrader les conditions de travail de la personne". Maître Pichoff d'ajouter "ici on est en présence d'une situation dans laquelle il n'y a pas eu ces comportements répétés". Maitre Pichoff explique qu'il ne faut pas faire d'amalgame, ce n'est pas parce que sa cliente a été reconnue coupable et condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour mauvais traitements sur des chevaux, qu'elle a eu des mauvais traitements sur des humains.

Aurélia, qui adore les chevaux, rencontre Coralie Marcotte sur son élevage. L'adolescente signe avec elle en octobre 2014 un contrat d'apprentissage pour obtenir un diplôme en soins équidés. Tout se passe très bien entre la jeune apprentie et sa patronne, mais dans la procédure on s'aperçoit que le climat se dégrade, les rapports entre la jeune apprentie et sa patronne se crispent fin 2015 au moment de la vente d'un cheval, le cheval préféré d'Aurélia.

Le début du conflit

Le juge Patrick Baud précise que d'après les témoignages tout laisse à penser que la patronne a promis de lui donner ce cheval, il pose la question à Coralie Marcotte. L'éleveuse explique que jamais elle n'a promis de donner ce cheval "mon exploitation était en difficulté financière, je ne pouvais me le permettre". Patrick Baud insiste et demande le prix de vente de ce cheval, Coralie Marcotte répond :" heu, je ne sais plus, environ 5000 euros". Alors le juge fait un compte rapide, "le prix d'un âne de 300 à 500 euros, vous aviez une centaine de chevaux avec des tarifs inférieur à 5000 Euros mais d'autres bien au dessus, le don de ce cheval vu le chiffre d'affaires de votre élevage n'était pas de nature à mettre en péril l'équilibre financier de votre entreprise ! ". "Quel était le chiffre d'affaires de votre élevage? " demande le juge. Ni Coralie Marcotte, ni son avocat ne sont en mesure de donner un chiffre au tribunal.

Mais le juge Patrick Baud ne lâche pas pour autant cette piste, "cela ressemble à une promesse implicite" dit-il, et même si ce n'était pas une promesse ferme, pour une adolescente de 16 ans c'était présenté comme tel, tout du moins c'est comme cela que visiblement elle avait perçu les choses conclu le juge.

Une famille à problèmes pour la défense

Maître Pichoff attaque sa plaidoirie en dressant un portait de la famille d'Aurélia Beauchet très sombre. "Une mère possessive", dit maître Pichoff, une fratrie à problèmes, les deux grandes soeurs en rupture avec leur mère, "un grand frère handicapé qui a forcé Aurélia à lui faire une fellation". Pour maître Pichoff la jeune Aurélia à fuit l'ambiance familial pour se réfugier chez Coralie Marcotte qui était pour elle une seconde mère, en fuyant sont environnement familiale elle avait selon la théorie de maître Pichoff retrouvé une nouvelle famille autour de l'amour des chevaux sa vraie passion. Maître Pichoff de conclure que pour lui la mère d'Aurélia cherche avant tout à se faire de l'argent avec les dommages et intérêts.

"Dans ce dossier il y a des éléments à charge très forts, mais aussi des élément à la décharge de l'accusé" précise le procureur de la république lorsqu'il requière la relaxe de Coralie Marcotte. Un dossier avec des personnes très impliquées et passionnées, dans un contexte de conflit depuis des années, où pour chaque témoignage on fini par douter de l'impartialité.

La jeune apprentie avait mis fin à son contrat d'apprentissage (en rupture conventionnelle) en avril 2016 avec Coralie Marcotte, elle avait eu son diplôme en soins pour équidés en juillet. En août 2016, inquiet de ne la voir présente sur les réseaux sociaux elle qui y passait ses journées, Anthony son ex petit ami se rend à son domicile et découvre Aurélia pendue avec une longe de cheval dans le salon.

Le jugement est mis en délibéré au 4 juillet 2019.