Harcèlement : Pap N'diaye annonce plus de moyens et juge le comportement des réseaux sociaux "inacceptables"

Betty, la mère de Lindsay, et François, son beau-père, lors d'une conférence de presse le 1er juin.

La vague d'émotion suscitée par le suicide de Lindsay, 13 ans, collégienne à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais , va-t-elle pousser les autorités et l'Éducation nationale à lutter davantage contre le fléau du harcèlement scolaire ?

Invité de franceinfo ce mardi matin , au lendemain de sa rencontre avec les parents de Lindsay, le ministre de l'Education pap N'Diaye a de nouveau reconnu un "échec collectif" de l'Éducation nationale dans cette affaire, qui a conduit au suicide de la jeune fille le 12 mai dernier. Le ministre de l'Éducation a également pointé la responsabilité des réseaux sociaux dans le cyberharcèlement dont a été victime Lindsay, après que la meneuse de son harcèlement scolaire a été exclue de son collège. Un harcèlement en ligne qui s'est même poursuivi après son suicide.

Le ministre veut forcer les réseaux sociaux à bloquer les messages insultants

"Il faut que les réseaux sociaux agissent, parce qu'ils pourrissent la vie de trop nombreux jeunes", a lancé le ministre. Il juge "inacceptable" le comportement des plateformes telles que Facebook, Instagram ou encore Tik Tok.

Pap Ndiaye estime qu'il "faut absolument contraindre les réseaux sociaux" à agir. "Ils sont beaucoup trop lents, beaucoup trop hésitants", déplore le ministre de l'Éducation nationale. Il annonce qu'il va demander aux plateformes de se saisir du sujet et d'agir "de manière à bloquer les messages insultants et dégradants qui circulent et qui font tant de mal à notre jeunesse". Pap Ndiaye propose notamment de créer une "petite icône sous les messages" afin que les internautes puissent "instantanément signaler un message violent", avec "l'obligation de le retirer rapidement".

Plus de moyens pour les référents harcèlement au sein des établissements

Le ministre a également annoncé davantage de moyens pour lutter contre le harcèlement au sein des établissements scolaires, notamment pour renforcer l'action des référents harcèlement. "Nous allons mettre des moyens supplémentaires", a-t-il promis. Le ministre a assuré que le gouvernement était en "action", mais il a reconnu qu'il fallait encore "monter en puissance sur cette question". "Il y a encore du chemin à faire à l'évidence, car nous avons des drames dans l'Éducation nationale qui sont intolérables et insupportables", a-t-il admis.

Reconnaissant un "échec collectif", il a évoqué le dispositif de prévention du harcèlement scolaire pHARe, qui "était en place" au collège de Lindsay. Il est "est efficace" et "permet de détecter des situations, mais il ne fonctionne pas comme il se doit dans tous les établissements", a confié le ministre. Dans le cas de Lindsay, une enquête administrative a été ouverte par l'Éducation nationale.

Pap N'Diaye a notamment annoncé la mise en place d'un "référent harcèlement dans chaque établissement, qui sera attaché au chef d'établissement". Une mesure qui avait déjà été annoncée en 2019. Mais à l'avenir, cette mission sera "rémunérée, en plus du salaire", a-t-il précisé. Il envisage également d'inclure "les question de harcèlement dans le cadre des nouvelles missions" du "pacte" proposé aux enseignants volontaires à partir de la rentrée scolaire.

Plus de moyens pour les numéros verts

Autre mesure, "des moyens supplémentaires sur les numéros gratuits 3020 et le 3018 sur le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire", a ajouté le ministre. Pap Ndiaye demande aussi "aux chefs d'établissement de prendre contact systématiquement en cas de harcèlement avéré avec le procureur de la République et les autorités judiciaires".

Le ministre de l'Éducation nationale a aussi rappelé que les enfants harceleurs en école primaire pourront être changés d'établissement afin de les séparer de leur victime. Pap Ndiaye affirme avoir "signé un décret" actuellement examiné par le Conseil d'État "pour permettre à l'élève agresseur de changer d'établissement, y compris si les parents s'y opposent".