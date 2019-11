Harcèlement scolaire à Mulhouse : "Ma fille m'a dit, je veux mourir"

Mulhouse - France

À Mulhouse, une mère porte plainte pour harcèlement. Sa fille Eloah, 11 ans, a tenté de mettre fin à ses jours en avalant une boîte de médicaments jeudi 21 novembre. La fillette est élève de 6e au collège Bel Air de Mulhouse. Elle accuse trois garçons de l'établissement de la harceler depuis plusieurs mois, de l'insulter, de la frapper, de la pousser dans l'escalier, et de se moquer de son handicap au bras.

Les harceleurs déscolarisés deux jours

Jusqu'ici, Eloah, très réservée, n'avait rien dit à ses proches de sa détresse. Le jeudi 21 novembre, elle se rend à deux reprises à l'infirmerie du collège et finit par avouer qu'elle a pris des médicaments dans l'armoire familiale. C'est à l'hôpital de Mulhouse où elle est admise qu'Eloah raconte à sa mère : "Elle me dit 'Il y a _trois garçons qui n’arrêtent pas de m'insulter_, qui me frappent au niveau du bras. Ce matin je ne me sentais pas bien. J'étais triste et en colère à la fois, donc j'ai décidé de prendre ses médicaments pour mettre fin à ma vie. Je veux mourir'. En tant que mère, quand on entend ça, on a le cœur qui se fend en plusieurs morceaux".

La mère, Mirna, a porté plainte lundi contre les trois garçons. Ils seront déscolarisés lundi 2 décembre et mardi 3 décembre, lui a confirmé une référente du rectorat qui l'a reçue jeudi matin. "Ça me fait un peu rire, quand j'entends que les enfants qui harcèlent ma fille, handicapée, sont déscolarisés deux jours, je trouve que c'est lamentable. Il y a une injustice".

Ma fille n'est pas en sécurité à l'école"

Sur avis du psychiatre, Eloah sera, elle, déscolarisée toute la semaine prochaine. L'enfant sera ensuite suivie par l'assistante sociale du collège. "J'aurai peur de retourner à l'école, je n'ai pas envie", confie timidement Eloah, au micro de France Bleu Alsace. "Quand j'entends ma fille me dire : 'Maman j'ai peur d'aller à l'école', la seule chose que j'ai envie de faire, c'est quitter mon travail et rester chez moi avec elle. Ma fille n'est pas en sécurité à l'école", s'inquiète Mirna.

Selon cette mère de trois enfants, dans cette histoire, "chaque personne a sa responsabilité. Ma fille est réservée d'accord, mais ça se passe dans la cour de récréation, comment se fait-il que personne n'ait rien vu ?" Le collège Bel Air de Mulhouse n'a pas donné suite à nos sollicitations.