Harcèlement scolaire : l'association e-Enfance attend du gouvernement "des mesures très concrètes"

"On ne se rend pas compte à quel point les propos du ministre [de l'Éducation nationale] sont importants", a salué Justine Atlan, directrice générale de l'association e-Enfance, dans l'émission Ma France sur France Bleu ce lundi, après la polémique sur une lettre envoyée par le rectorat de Versailles aux parents d'un adolescent qui se disait victime de harcèlement. Le jeune s'est suicidé à Poissy (Yvelines) le 5 septembre dernier. "Malgré tous les efforts qui ont été réalisés, nous ne sommes toujours pas à la hauteur", a réagi Gabriel Attal , soulignant que "le rôle absolu" de l'institution est de "protéger les élèves".

Le ministre a convoqué ce lundi tous les recteurs et rectrices, afin de "lancer un audit (...) sur l'ensemble des situations de harcèlement qui ont été signalées l'année passée". Gabriel Attal veut "en tirer des conclusions pour changer la manière dont nous répondons à ces situations".

Une initiative salutaire pour Justine Atlan, directrice générale de l'association e-Enfance : "Jusqu'à maintenant, toutes les situations qu'on a pu vivre, les dramatiques faits divers, les suicides, les harcèlements, on a toujours eu une institution et un ministre qui protégeait ses agents, en disant : on a tout bien fait, ce n'est pas nous", a-t-elle expliqué au micro de Wendy Bouchard. "Là, pour une fois, le ministre dit : si, c'est peut-être nous, on n'est pas à la hauteur, c'est une honte, je ne protégerai pas à tout prix mon institution, je dois protéger les enfants et leur sécurité, et c'est ça la priorité".

"Déni"

BFMTV a publié samedi des courriers adressés à la famille du lycéen de Poissy qui a mis fin à ses jours, dans lesquels le rectorat de Versailles jugeait "inacceptables" des propos des parents qui auraient "remis en cause" l'attitude des personnels de l'établissement. Le rectorat rappelait en outre à cette famille les risques pénaux d'une dénonciation calomnieuse.

Un ton qui ne surprend pas Justine Atlan. "Malheureusement, on a tous vécu cette situation depuis des années, d'établissements ou de rectorat qui sont dans le déni des problèmes, qui renvoient les familles et mettent en cause leurs difficultés, en leur disant que peut-être ce sont eux qui exagèrent un peu, et que leur enfant ne souffre pas nécessairement de harcèlement, avec un rapport de force, d'intimidation qui s'instaure".

Et de souligner : "L'établissement dit : attention si vous allez trop loin, c'est vous qui êtes dans l'illégalité. C'est redoublant dans la souffrance qu'ils ont et finalement ils sont logés à la même enseigne que leur enfant, c'est-à-dire pas entendus, et délégitimés dans l'expression de leur souffrance."

"Impunité"

"C'est très important qu'il convoque aujourd'hui tous les recteurs, qu'il leur annonce qu'il va auditer la façon dont ils traitent tous ces signalements depuis plus d'un an, et il a même parlé de sanctions. Aujourd'hui, on a l'impression que le recteur ou la rectrice qui écrit des courriers de cet ordre ne se sent pas tellement cible de sanction s'il est défaillant donc il y a une forme d'impunité. Ce n'est plus possible."

"On attend de voir les mesures très concrètes que va prendre le ministre. Les familles attendent vraiment une responsabilisation des personnels éducatifs quand ils sont défaillants", conclut la directrice générale de l'association e-Enfance.