Harcèlement scolaire : une mère raconte le calvaire de sa fille, collégienne à Nay

Le quotidien d'une collégienne de 12 ans à Nay n'était plus tenable. Ses parents ont choisi de la changer d'établissement juste avant les vacances d'avril, et de porter plainte pour harcèlement scolaire. Une enquête est en cours.

Nay, France

L'élève raconte avoir essuyé les brimades de ses camarades, pendant des mois. Comment tenir, quand on se sent mal-aimée, que l'on se sent exclue. C'est ce que raconte cette collégienne de 5e, avec ses mots, timides : l'effet d'un groupe qui s'acharne contre elle, dit-elle, les obscénités répétés, et les réseaux sociaux qui n'ont rien arrangés. Ça se passe dans la cour de récré ou dans la classe.

"Elle faisait la tête, elle ne rigolait plus, elle s'enfermait dans sa chambre", raconte sa maman

Le parquet de Pau confirme qu'une plainte a été déposée par les parents de la collégienne, et qu'une enquête est en cours. Des parents qui veulent alerter sur ce qu'ils considèrent comme un fléau : le harcèlement en milieu scolaire.

TÉMOIGNAGE : "Elle avait changé", raconte Christel, sa maman. Copier

Le directeur de l'établissement, Yves Ginesta, confirme que les parents ont fait le choix radical de retirer leur fille de Saint-Joseph, que les gendarmes sont venus au collège à Nay, en début de semaine, pour enquêter, et que, selon le directeur, "cette histoire banale, comme il en existe beaucoup d'autres au quotidien" a pris "d'énormes proportions". L'embrouille qui a débuté à l'automne, pensait-il, était réglée. Il précise que "les enfants avaient été convoqués pour s'expliquer".