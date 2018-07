Auby, France

Les faits s'étalent sur une période allant de 2015 à 2017, dans le petit bureau de police d'Auby près de Douai. C'est là qu'un policier, âgé aujourd'hui de 48 ans, a fait vivre un calvaire à deux collègues féminines, dont l'une était sa supérieure hiérarchique. L'homme a multiplié les remarques obscènes, les allusions salaces, il a aussi envoyé un message pornographique par texto : "Dommage que tu sois frigide, je te toucherai bien la poitrine. Tu as une taille parfaite pour une fellation. Je vais sortir mon sexe", voici quelques-une des paroles qui ont été rapportées par les victimes.

Le prévenu nie certaines de ces allusions, il en reconnaît d'autres et s'excuse s'il a pu blesser mais sa défense et son attitude arrogante passent mal "Il s'agissait de blagues, je suis comme je suis. Je voulais mettre de l'ambiance, créer du lien" explique le policier, bien noté par sa hiérarchie. Une hiérarchie justement qui restera longtemps et étonnamment inactive malgré les nombreux signalements. "Il a fallu attendre qu'un médecin du Travail saisisse la Police des Polices" s'étonne Me Lejeune qui défend les deux prévenues, aujourd'hui en arrêt de travail pour dépression.

Pour la procureure "l'infraction de harcèlement sexuel est bien constituée. Nous ne sommes pas sur le terrain de la blague" a-t-elle dit. Le parquet a réclamé 10 mois de prison avec sursis mais aucune interdiction d'exercer à l'encontre du policier, qui a été muté à Aix-en-Provence il y a 3 mois.