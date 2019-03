Harcèlement sexuel chez les jeunes communistes

Un groupe d'adhérents du MJCF dénoncent un groupe de 16 violeurs et harceleurs. Des agressions commises, entre 2014 et aujourd'hui, aux dépends de jeunes filles membres du mouvement, sur des événements organisé par le MJCF.

Après le MJS (socialiste), l'Unef, la ligue du LoL, Meetoo, EELV, etc.... Un groupe d'adhérents (filles et garçons) du Mouvement des jeunesses communistes de France a décidé de dénoncer les violeurs et harceleurs. L'affaire a été révélée, sans faire de vague, en interne, fin janvier au congrès du MJCF à Paris dans les locaux du Parti communiste, place du colonel Fabien.

Depuis 2014, 16 violeurs présumés, ont été identifiés par les jeunes femmes dans ce mouvement. Le congrès du MJCF, fin janvier, à Paris dans les locaux de la place du Colonel Fabien, venait de créer une commission pour traiter ce genre de cas. Mais, quand Madeleine Villeminot a énuméré les noms des agresseurs, elle a pu mesuré la différence entre la théorie et la pratique. Les victimes se sont faites insultées, traitées de menteuse et menacées de purge, par une partie des congressistes.

Parmi ces lanceurs d'alerte, Madeleine Villeminot (étudiante à Grenoble) est celle qui a parlé à la tribune du congrès.

6 semaines après, elle s'impatiente de voir que rien ne bouge, le parti communiste a peu réagi, Vendredi 8 mars, pour la journée de la femme le journal l'Humanité publiait : "Même au sein des organisations les plus progressistes comme chez les Jeunes communistes, des jeunes femmes peuvent être harcelées, violées". En début de semaine, Ian Brossat, tête de liste aux élections européennes a réclamé la toléreance Zéro.

Ils et elles reprochent également aux leaders du MJCF d'avoir écraser l'affaire. Ce que le secrétaire départemental du PCF en Isère Jeremy Giono refuse d'admettre.

Est ce parce que Madeleine est grenobloise que la fédération de l'Isère, a publié, vendredi 8 mars, pour la journée de la femme, un communiqué, où Jérémy Giono, le secrétaire départemental, révèle un cas d'agression

Les victimes demandent au MJCF et au PCF d'exclure les agresseurs pour permettre à ces femmes de continuer à militer sans être agressées.

Depuis, 6 semaines, ces jeunes femmes s'impatientent. Elles demandent également un soutien financier pour aller en justice. Après d'autres partis voici donc le PCF confronté à un choix entre l'idéal et la réalité, car la plupart des violeurs présumés sont encore membres. et, si l'on en croit les accusateurs, certains sont des cadres du MJCF