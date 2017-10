Harcèlement sexuel : des femmes victimes racontent avec le hashtag "Balance ton porc"

Après l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis, des femmes - anonymes ou non - racontent sur Twitter le harcèlement sexuel dont elles ont été victimes avec le hashtag #Balancetonporc.

On peut lire des récits édifiants de femmes victimes de harcèlement sexuel ce week-end sur Twitter avec le hashtag #Balancetonporc. Après le scandale Harvey Weinstein aux États-Unis et le choc des témoignages d'actrices victimes du producteur, d'autres femmes, anonymes ou pas, racontent le harcèlement sexuel qu'elles ont subi dans leur vie professionnelle. Parmi elles, la députée En Marche Aurore Bergé : "En déplacement, change les billets d'avion pour mieux me coller, m'appelle la nuit dans ma chambre" raconte la parlementaire.

Patron d'agence de com.

En déplacement.

Change les billets d'avion pour mieux me coller, m'appelle la nuit dans ma chambre. #balancetonporc — Aurore Bergé (@auroreberge) October 14, 2017

Les récits de journalistes femmes sont nombreux. "Ça se voit que tu m'attires ? Comment ça tu dis non ? Si je m'accroche ta vie va devenir un enfer, réfléchis. Je suis ton N+4" écrit une journaliste politique de BFMTV. Ou une autre : "Tu voudrais faire de la télé ? J'ai une garçonnière...".

«Ca se voit q tu m’attires? Comment ça tu dis non? Si je m’accroche ta vie va devenir un enfer, réfléchis. Je suis ton N+4.»#BalanceTonPorc — Anne Saurat-Dubois (@annesaurat) October 15, 2017

Un présentateur télé lors d'un déjeuner: "J'ai une garçonnière. Tu voudrais faire de la télé? Je pourrais t'aider. J'ai une garçonnière..." #balancetonporc — Pauline Delassus (@PaulineDelassus) October 15, 2017

Plus largement, ces femmes internautes décrivent le harcèlement sexuel à tous les niveaux d'une entreprise et quel que soit le secteur. Exemple avec ce récit glaçant d'une aide à domicile envoyée par son entreprise chez un client harceleur. "Ce n'est pas parce que vous êtes vieux et seul que ça vous autorise à agresser une jeune fille" écrit-elle.

#balancetonporc Je suis aide à domicile, on me dit qu'on m'envoie chez un client "très gentil", j'y vais sans grosse méfiance. 1/ — 🌺 (@Pandasteroide) October 14, 2017

Le hashtag #Balancetonporc a été lancé par une journaliste de la Lettre de l'audiovisuel vendredi soir. Des centaines de personnes l'ont suivie sans toutefois que le nom du harceleur soit cité la plupart du temps.

#balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends — Sandra Muller (@LettreAudio) October 13, 2017