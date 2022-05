Harcèlement sexuel : le Pr Laurichesse condamné à 6 mois de prison avec sursis à Clermont-Ferrand

Professeur au CHU de Clermont-Ferrand au moment des faits, Henri Laurichesse a été condamné ce lundi à six mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel envers son ancienne secrétaire.

Il était le numéro 3 du CHU de Clermont-Ferrand. Chef du service des maladies infectieuses, président de la commission médicale de l'établissement, le Professeur Henri Laurichesse a été condamné ce lundi à six mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende pour harcèlement sexuel envers sa secrétaire de l'époque.

Un harcèlement caractérisé notamment par des échanges de SMS épluchés tout au long de l'audience. Des centaines de messages envoyés parfois tard le soir, le week-end, et qui dérapent particulièrement sur cette période d'un mois retenue par le tribunal, entre le 24 janvier et le 21 février 2019.

A l'époque, le Professeur loue les qualités professionnelles de sa secrétaire, mais aussi son "élégance", "C'est pour cela que je vous aime" écrit-il avec un smiley cœur. Deux heures plus tard il ajoute, "j'aimerais pouvoir vous serrez dans mes bras et vous embrasser." A chaque fois la jeune maman, qui a une vingtaine d'années de moins que lui, l'éconduit gentiment, dit qu'elle le voit comme un père. Mais les messages continuent : "J'ai besoin de partager des instants _d'intimité réciproque, de plaisir réciproque_."

Face au président du tribunal, il assure qu'il ne voulait pas en faire sa maîtresse. "Mais qu'attendiez vous d'elle alors ?", demande la procureure quand il écrit qu'il fait tout pour elle, mais "n'est pas très récompensé." Le médecin peine à répondre. D'autant que les messages sont régulièrement assortis d'allusion à son poste qui pourrait être menacé.

Mais le Professeur Laurichesse réfute tout chantage. Son avocate le décrit comme un amoureux éconduit qui a du mal à s'en remettre. Quant à ces 500 euros qu'il a glissé à sa secrétaire et qu'elle a refusé : simple coup de pouce financier. Elle prend d'ailleurs à témoin sa femme, présente à ses côtés à l'audience et assure qu'il l'avait consultée.

"Je me rends compte que vous vivez mes SMS comme des harcèlements", écrit le médecin, sans pour autant mettre fin aux échanges. Sa secrétaire finira par demander à changer de service l'année suivante avant d'être arrêtée pour maladie.

Le Pr Henri Laurichesse est actuellement suspendu de ses fonctions au CHU de Clermont. Une soignante l'accuse de viol, lui a porté plainte pour diffamation. Jugement attendu le 17 juin.

Des faits requalifiés en harcèlement sexuel

D'abord poursuivi pour harcèlement moral, les faits ont donc été requalifiés en harcèlement sexuel, "on est passé un degré au-dessus", estime l'avocat de la victime, Me Frédérik Duplessis, qui s'en félicite, tout en regrettant le fait que cette condamnation ne sera pas inscrite au casier judiciaire du Pr Laurichesse, pour préserver sa carrière et la possibilité notamment de travailler dans la fonction publique.

Le médecin est également inéligible à tout mandat pour 5 ans et devra verser à sa victime, 5000 euros pour le préjudice subit, 1000 euros pour ses frais de justice.

Le tribunal l'a également condamné à verser une somme totale de 1400 euros à la CGT du CHU Montpied et à l'Union départementale CGT Santé du Puy-de-Dôme, parties civiles dans cette affaire. Le syndicat espère que ce jugement permettra de libérer la parole au sein des personnels du CHU clermontois.