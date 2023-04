Harcèlement sexuel : un directeur de recherche du CNRS suspendu à Strasbourg

Un an de suspension pour un directeur de recherche du CNRS à Strasbourg, dont six mois avec sursis : la sanction disciplinaire a été publiée dans le bulletin officiel d'avril 2023 de l'organisme public de recherche. L'été dernier, cet homme affecté à une unité de l'Inserm sur le cancer avait été mis en cause par deux doctorantes et une stagiaire qui étaient sous sa responsabilité. L'affaire a été révélée par le journal Le Monde.

Une enquête de police est aussi en cours

D'après une enquête menée ensuite en interne, il a placé les doctorantes dans une situation humiliante et offensante, l'une d'elle souhaitant même mettre fin à sa thèse. Une chambre d'hôtel a ainsi été partagé lors d'un déplacement professionnel. Des gestes déplacés lui sont aussi reprochés.

Les deux doctorantes ont porté plainte, et une enquête de police est aussi en cours, en plus de cette sanction disciplinaire.

Un autre directeur de recherche du CNRS a été sanctionné en région parisienne, toujours en avril 2023, pour du harcèlement moral au retour d'un congé maternité.