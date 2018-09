Il avait passé plus de 400 coups de fils malveillants à des infirmières libérales, en leur tenant des propos salaces. Un Sochalien a été condamné à 16 mois de prison par le tribunal de Montbéliard ce mardi 18 septembre 2018.

Montbéliard, France

Un Sochalien a été condamné ce mardi 18 septembre à 16 mois de prison, dont 10 fermes, pour avoir harcelé sexuellement par téléphone des infirmières libérales, majoritairement dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. Âgé de 28 ans, il a passé près de 400 appels malveillants.

Des victimes traumatisées

Quatre femmes, victimes de ce harceleur ont tenu à assister au procès du jeune homme, pour exprimer combien ces appels ont bouleversé leur vie, psychologiquement et physiquement. "Elles se sont senties épiées pourchassées, en situation de proies que l'on traque" selon leur avocate, maître Rey Demaneuf.

Ces femmes ont reçus de multiples appels pendant lesquels leur interlocuteur tient des propos salaces et simule des orgasmes, en même temps qu'il livre des détails sur l'emploi du temps et les tenues de ses victimes, comme pour accroître leur angoisse.

Troubles psychiatriques

L'auteur des coups de fil a un lourd passé psychiatrique et judiciaire. A la barre, il a lâché de timides excuses, mais a contesté une grande partie des appels. Il dit ne plus s'en souvenir. L'expertise psychiatrique relève un trouble psychique indéniable, mais estime que le prévenu est accessible à une sanction pénale. Le tribunal est allé au delà des 6 mois fermes requis par le procureur, et a condamné le Sochalien à 10 mois de prison ferme.