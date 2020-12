L’ancien directeur de la Maison des associations de Strasbourg comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel pour harcèlement sexuel. Trois femmes lui reprochent un comportement déplacé. Il risque un an de prison avec sursis. Il conteste les faits. Le jugement sera rendu le 17 décembre.

Harcèlement : Un an de prison avec sursis requis contre l'ex-directeur de la Maison des associations

L’ancien directeur de la Maison des associations, à Strasbourg, Patrick Gerber était convoqué ce mardi 8 décembre 2020 devant le tribunal correctionnel de la capitale alsacienne pour harcèlement sexuel. Trois femmes, deux anciennes salariées et une jeune candidate à une mission de service civique, lui reprochent un comportement déplacé, à forte connotation sexuelle.

Toutes ont été questionnées avec insistance par leur ancien supérieur ou éventuel recruteur sur leur vie privée. Elles ont dû écouter les confidences du directeur sur sa vie intime. Celui-ci avait aussi l'habitude de les complimenter sur leurs tenues et sur leur plastique.

Les témoignages fournis à l'audience décrivent un homme qui, depuis des années, se montrait très entreprenant avec certaines de ses collègues. Ce qui obligeait ses victimes à élaborer des stratégies pour éviter les tête-à-tête et les commentaires ambigus.

Renoncer aux robes pour éviter les remarques déplacées

"Ma cliente a décidé au bout de très peu de temps de changer de tenue vestimentaire, de ne plus porter de robe ni de jupe alors qu'on était en plein été", explique Me Caroline Bolla, qui défend l'une des plaignantes, Célia. "Elle se présentait au travail avec des pantalons et des manches longues".

"Quand elle voulait faire une pause, quelqu'un restait avec elle. Ses collègues lui conseillaient de garder les portes ouvertes, de chercher des témoins pour accréditer, dire comment ce supérieur se comportait avec elle."

Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, l’AVFT, est venue apporter son soutien aux plaignantes. Ce procès en Alsace reflète de nombreuses situations dénoncées par l’association depuis 35 ans : "Des témoignages tels qu'on les a entendus à l'audience, on en reçoit des centaines par an!"

Des "maladresses"

Patrick Gerber conteste les faits. L'ancien cadre, qui va sur ces 56 ans, ne travaille plus pour la Maison des associations. Il reconnaît seulement quelques « maladresses ». Il esquive les questions très directes du président du tribunal et des parties civiles et affirme ne pas se souvenir des propos graveleux que rapportent ses anciennes collaboratrices. Son avocat a plaidé la relaxe.

L'ancien directeur sera fixé sur son sort le jeudi 17 décembre 2020. Sa vie professionnelle s’est interrompue. Avec cette affaire de mœurs, il peine à retrouver un emploi.