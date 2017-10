Harcèlement : une soirée débat à Reims pour "libérer la parole"

Après l'affaire Harvey Weinstein et le hashtag "Balancetonporc" qui s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, l'association "Des bars d'idées" organise ce mercredi un débat autour de cette question du harcèlement sexuel, dans un bar de Reims.

Depuis plusieurs semaines elles sont des milliers à témoigner : actrices, femmes politique, étudiantes, cadres, employées, stagiaires...etc. Toutes osent enfin prendre la parole et dénoncer ces gestes déplacés, ces agressions sexuelles et le harcèlement qu'elles ont subi. "Le hashtag "Balancetonporc" a libéré la parole", explique Yamin Ifourah. Et c'est aussi l'objectif de la soirée organisée par son association "Des bars d'idées", ce mercredi à Reims, dans le bar "Le cochon à plumes" à 19h30.

Tout le monde est le bienvenu lors de ce débat, pour donner sa vision des choses et de toutes ces affaires récemment rendues publiques, mais les organisateurs visent particulièrement les moins de 30 ans : "Quand on est jeune on n'a pas la possibilité ou l'espace pour parler et on considère parfois que c'est loin de nous, mais c'est faux", insiste Yamin Ifourah "Et au-delà de l'âge, ce qui est intéressant c'est de voir que tous les milieux sociaux ou professionnels sont touchés par cette question".

Le silence, pire ennemi du harcèlement

Une femme sur deux affirme avoir déjà été victime de harcèlement ou d'agressions sexuelles. Pourtant une sur trois n'en parle à personne, souvent de peur de perdre son travail. "On le voit dans les entreprises et en politique. Si vous avez un peu de responsabilités ou que vous voulez vous engager d'avantage, votre supérieur sait la volonté que vous avez de rester à ce poste et donc que vous garderez le silence", enchérit Yamin Ifourah, de l'association "Des bars d'idées". Et les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque 95% des femmes qui dénoncent des faits de harcèlement sexuel perdent leur emploi.

Ce débat #Balance Ton Porc sera aussi l'occasion d'évoquer la différence entre harcèlement et drague déplacée, ou encore du sexisme dans le cinéma et la chanson. Mais ce qu'il faut retenir selon Yamin Ifourah, c'est que "Quand on dit non une fois, on n'a pas à le répéter".