Harcèlement, violence, emprise : au procès de Jean-Marc Reiser, ses anciennes compagnes racontent

Le procès de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat de Sophie Le Tan est entré dans le vif du sujet ce mardi avec l'examen de la personnalité de l'accusé, puis l'audition de plusieurs femmes qui ont croisé sa route voire partagé sa vie. Toutes ont décrit les violences physiques et verbales qu'elles ont subies et surtout la difficulté qu'elles ont eue à sortir de son emprise.

"J'étais bel homme" s'est vanté Jean-Marc Reiser auprès de l'enquêtrice de personnalité, quand elle l'a interrogé sur sa vie sentimentale. Beaucoup de femmes, parfois plusieurs dans la même journée, a raconté celui qui, à 61 ans, n'a plus fière allure dans son box de la cour d'assises. Certaines relations durent plusieurs années, Jean-Marc Reiser a même une fille, Amandine, il est grand-père.

Il devenait violent sans que je sache pourquoi

Devant la cour, les anciennes compagnes de l'accusé évoquent son impulsivité. Un homme qui "pète des câbles". "Il était imprévisible" relate le premier témoin, qui l'a côtoyé pendant quatre ans dans les années 80, "il devenait violent sans que je sache pourquoi". Il lui jette un verre au visage, la menace avec un couteau, lui donne des coups de poing.

Joëlle, la mère de sa fille, a entretenu une relation de dix ans avec l'accusé. Ils ne vivaient pas ensemble. Elle raconte une scène glaçante : "Une fois il m'a attrapée dans la cuisine et je suis tombée sur la gazinière allumée, je me suis brûlée et ma tête a cogné un meuble".

Mais Jean-Marc Reiser parvient à convaincre ses compagnes qu'elles sont responsables de ce qui leur arrive. "Quand on est là dedans, on pense toujours que c'est de sa faute, et on s'enferme" explique encore Joëlle "et puis il fallait que je m'occupe de ma fille". Peut-on à la fois être "un prédateur" et un père aimant, interroge d'ailleurs Me Giuriato, l'un des avocats de la défense ? "Oui on peut être les deux" répond-elle "et puis un enfant ça idéalise l'absent".

"J'ai très vite compris qu'il était habile pour la manipulation " relate de son côté une quinquagénaire. Etudiante à l'époque, elle rencontre Jean-Marc Reiser alors qu'ils travaillent tous deux à la Poste. D'abord, il l'aide dans le travail, les longues tournées, puis ils se mettent ensemble et elle s'installe chez lui. Un jour qu'elle ne vient pas à un rendez-vous, il la ramasse en voiture, l'emmène en forêt et la tabasse.

J'ai eu peur pendant dix ans

Violent, humiliant, selon ces témoins, Jean-Marc Reiser est aussi un homme difficile à quitter. Isabelle, l'étudiante de la Poste, contrainte de cohabiter avec lui, quelques semaines après l'épisode de la forêt, parvient à quitter l'appartement. Alors qu'elle va quitter Strasbourg pour Brest, elle le retrouve sur le quai de la gare. Il ira même la harceler jusqu'en Bretagne : "Arrivée à Brest, j'avais la trouille. J'ai eu peur pendant dix ans. Je l'ai senti derrière moi à vouloir me faire du mal".

Une autre conquête, rencontrée en Corse, explique que sa famille a organisé une véritable escorte autour d'elle, quand elle a osé quitté Jean-Marc Reiser. Mais que le harcèlement a pris fin quand elle en a parlé à un professeur de sa salle de sport : "C'est toi qui a des problèmes avec quelqu'un? Ne t'inquiète pas ça va s'arrêter." Ses démarches auprès de la police n'avaient rien donné.

Anne, sa dernière compagne, tente elle aussi de mettre fin à leur relation, mais subit menaces et intimidation : "Il me rappelait que j'étais dépendante de lui. Je n'avais pas de permis notamment (...) Et puis à la longue, j'ai eu l'impression qu'il avait des sentiments pour moi". Pour Reiser, "les femmes sont des pantins qu'on manipule" assène-t-elle.

C'est avec Anne que Jean-Marc Reiser devait dîner la veille du 7 septembre 2018, jour de la disparition et de la mort de Sophie Le Tan. Il a annulé, relate-t-elle, parce qu'il avait un rendez-vous Le Bon Coin le lendemain matin, "ça m'a paru bizarre (...) quand je suis retournée chez lui plus tard, ce qui m'a frappé c'est que son appartement était tellement bien nettoyé".

Que pensent ces anciennes compagnes des accusations qui pèsent aujourd'hui sur Jean-Marc Reiser ? L'une s'emporte : "Il y a 20 ans j’ai parlé ! Aujourd’hui je parle ! A quoi ça sert ? Il est toujours là !"

Reiser est un iceberg, 10% au dessus, 90% en dessous

La mère de sa fille, elle, se dit "anéantie" : "A sa sortie de prison, je croyais qu'il avait changé. Quand j'ai appris pour la disparition de Sophie Le Tan, j'étais abasourdie, et je me suis dit qu'il avait caché son vrai visage." "Pour moi", ajoute-t-elle, "Reiser est un iceberg, 10% au dessus, 90% en dessous, personne ne le connaît vraiment".

Et comment Jean-Marc Reiser réagit-il au tableau terrible décrit par les femmes de sa vie ? Il a des gestes d'agacement, il lève les sourcils de façon ostentatoire, l'air de penser que tout est faux et semble sourire derrière son masque.

Mercredi, troisième jour du procès, sera marqué par l'audition de Sophie Le Tan. Ce mardi, après le face à face éprouvant du premier jour, la mère de la victime, sa sœur et son frère de Sophie ne sont pas revenus.

