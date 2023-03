Harfleur : deux personnes décèdent dans un feu d'appartement

Un feu d'appartement au dernier étage d'un immeuble, situé rue du Gaz, à Harfleur (Seine-Maritime), a fait deux morts ce dimanche 19 mars 2023.

Les pompiers ont été appelés vers 5h du matin et ont constaté les dégâts : un feu au troisième et dernier étage du bâtiment, qui s'était propagé aux combles. Les deux victimes se situaient à cet étage rapportent les pompiers : "L'une dont le sexe et l'âge sont indéterminés", découverte dans l'appartement sinistré, et "une seconde victime, un homme d'une vingtaine d'années, découvert intoxiqué dans un appartement adjacent."

Un homme intoxiqué, une personne relogée

Sur les quinze habitants, sept ont été évacuées. Un homme de 40 ans, "locataire d'un appartement mitoyen du sinistre" a été légèrement intoxiqué et a été transporté en état d'urgence relative à l'hôpital Monod du Havre.

Les douze autres personnes impliquées sont indemnes. L'une d'entre elles doit être relogée par la Ville. Il a fallu trois lances à incendie pour éteindre l'incendie.