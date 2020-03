Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle

Reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol sur deux femmes en février, l'ex-producteur de cinéma américain Harvey Weinstein, 67 ans, a été condamné à 23 ans de prison. La peine prononcée par le juge James Burke est proche du maximum prévu, soit 29 ans.

Longtemps considéré comme l'un des producteurs les plus influents d'Hollywood, Harvey Weinstein est accusé par des dizaines de femmes d'agressions sexuelles. Une centaine de femmes au total ont dénoncé le comportement du producteur déchu et des enquêtes criminelles ont été ouvertes contre lui à New York, Los Angeles et Londres. Son nom est aujourd'hui associé au mouvement "#Metoo".