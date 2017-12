Inquiétante et mystérieuse disparition à Haubourdin près de Lille. Jeudi dernier, Alexis, 18 ans, part promener son chien. Il n'est jamais revenu. Son portable, ainsi que son manteau, plié, ont été retrouvés au bord de la Deûle.

Haubourdin, France

"Je suis sûr que mon fils a été tué" : Thierry Duchêne en est convaincu, son fils ne s'est pas suicidé, n'est pas tombé accidentellement dans la Deûle. "Pour moi, il a dû faire une mauvaise rencontre", ajoute ce père, rongé par l'inquiétude et le chagrin. Alexis, 18 ans, avait récemment abandonné ses études pour trouver un emploi comme agent d'entretien au CHR de Lille.

Jeudi dernier, comme quasiment tous les soirs, il sort promener son chien "Il est parti vers 18h30, aux environs de 19h je l'ai appelé car il pleuvait. Il n'a jamais répondu. Vers 20h, j'ai localisé son téléphone au bord de l'eau. Deux heures plus tard la police nous a appelé pour nous dire qu'un promeneur avait retrouvé son téléphone ainsi que son manteau plié, sous un pont au bord de la Deûle". Dans la soirée et le lendemain, des plongeurs ainsi qu'un sonar ont inspecté le canal, mais en vain. Les auditions des proches du jeune homme n'ont rien donné de plus.

Pour ses proches, Alexis n'était pas suicidaire

Les premières pistes évoquées sont celles du suicide ou de la noyade dans la Deûle. "Le chien n'aurait pas sauté, ce n'était pas son genre", explique Thierry Duchêne, "Et même s'il avait plongé pour récupérer le chien, Alexis n'aurait pas plié sa veste. Et c'est un bon nageur".

S'il ne croit pas à ce scénario, le père ne croit pas non plus au suicide. Tout comme Sabine, la belle-mère : "Alexis était joyeux, heureux, il était prolongé à son travail, il venait de s'acheter une voiture et allait passer son permis. Il nous disait même qu'il allait nous faire à tous des cadeaux de Noël".

Le père d'Alexis devant le pont où son portable et son manteau, plié, ont été retrouvés © Radio France - Antoine Sabbagh

Reste donc la piste de l'agression ou de la mauvaise rencontre. Cette piste que privilégie ses proches tout en reconnaissant qu'Alexis n'avait pas d'ennemis. "Peut-être une histoire de filles" se demande Sabine. L'enquête, menée par le commissariat de Loos, se poursuit. Une source policière reconnait que cette enquête est "dans une impasse" et qu'aucune piste n'est écartée.

Au moment de sa disparition, Alexis Duchêne portait un tee-shirt noir à longues manches et des baskets de couleurs orange et noire. Il mesure 1,70 mètres. Il a les cheveux châtains et les yeux bleus. Si vous avez des informations, voilà le numéro du commissariat : 03 20 38 84 70 ou 03 62 59 83 60