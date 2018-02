Haubourdin, France

La jeune femme âgée d'une vingtaine d'années est toujours hospitalisée au CHR de Lille et elle n'a toujours pas pu être entendue par les enquêteurs. Qui ont pourtant beaucoup de questions à lui poser après la découverte de son bébé, retrouvé mort dans une poubelle de son appartement à Haubourdin dans la métropole lilloise.

Selon une source judiciaire cette femme a accouché de son bébé chez elle dans la matinée de dimanche. Elle est était alors à 7 mois de grossesse et selon l'autopsie le "bébé a respiré" avant son décès. Toujours selon cette source, la mère, après avoir accouchée, a déposé son bébé dans une poubelle de son appartement. Et ce n'est qu'en début d'après-midi que son compagnon et père de l'enfant a alerté les secours.

L'homme savait que sa compagne était enceinte, ce qui écarte un scénario de déni de grossesse. Le parquet de Lille a demandé des examens médico-légaux complémentaires afin d'éclaircir les circonstances du décès.