Hausse des accidents mortels sur les routes de France : les chiffres dans l'Indre et le Cher

C'est une hausse significative : en août 2019, le nombre de morts sur les routes de France a augmenté de 17,9% par rapport à la même période l'année dernière. Qu'en est-il dans l'Indre et le Cher ?

Des chiffres en augmentation dans l'Indre...

Dans l'Indre, la mortalité sur les routes a également augmenté en ce mois d'août : 4 personnes ont perdu la vie sur les routes du département, contre zéro en août 2018. Le nombre d'accidents corporels est lui aussi en hausse, et passe de 9 en août 2018 à 11 en 2019.

Si l'on regarde le bilan de la sécurité routière depuis le début de l'année, là aussi les chiffres sont en hausse : on compte 36 accidents de plus depuis le début de l'année, une hausse du nombre de blessés (39 personnes en plus par rapport à l'année dernière) et 5 décès de plus sur les routes.

... Et en baisse dans le Cher

Dans le Cher, le bilan de l'accidentologie est en baisse pour le moment. Pour le mois d'août, on compte un accident mortel, contre deux l'année dernière. Il y a également moins d'accidents corporels : 18 pour le mois d'août 2019, alors qu'on en comptait 21 l'année dernière sur la même période. Le nombre de blessés est lui aussi en baisse.

Depuis le début de l'année 2019, tous les indicateurs sont également en baisse : on dénombre 13 accidents corporels en moins par rapport à la même période en 2018; une baisse du nombre de blessés (16 de moins), et un mort en moins sur les routes du département.