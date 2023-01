Hausse des feux d'habitation en Vaucluse, notamment à cause de chauffages mal entretenus

Les incendies se multiplient ces dernières semaines en Vaucluse, et les pompiers ont déjà compté 15 interventions de plus qu'en 2021 pour des feux d'habitations. Ils ont déjà réalisé 157 interventions sur l'année 2022, contre 142 l'année précédente. Et souvent, ces feux partent de chauffage mal utilisés ou mal entretenus. Jérémy Caradec, plombier-chauffagiste à Vedène, l'a encore constaté récemment chez des clients. "Je suis allé voir une chaudière, elle était dans un état pitoyable, raconte-t-il. Elle était chargée de poussière, aussi bien sur l'aspiration que sur la sortie fumée. L'air neuf n'arrive pas bien, les gaz brûlés ne partent pas bien, et en conséquence on peut avoir des dégagements de monoxyde de carbone ou des départs d'incendie."

Et les pompiers le confirment : ils voient aussi régulièrement des installations de chauffage dangereuses. "On voit des poêles à bois qui n'ont pas été contrôlés, des cheminées qui n'ont pas été ramonées, des chaudières qui ne sont pas bien entretenues, liste le lieutenant-colonel Philippe Chaussinand, chef du groupement opérations au Service d'incendie et de secours (Sdis) de Vaucluse. On voit aussi des stocks de bois vert, alors que ça se consume mal. Tout ça peut être un facteur d'aggravation."

Moins d'entretiens de chaudières avec l'inflation

Et pour expliquer ces chauffages mal entretenus, Jérémy Caradec fait un lien direct avec l'inflation. "En général, quand les chaudières ont quelques années et qu'elles ont un problème, on les remplace. On ne fait pas de frais sur des chaudières qui ont déjà 10 ou 15 ans. Mais là, ils nous disent qu'ils ne veulent pas les remplacer, explique le chauffagiste. Ils essayent d'économiser au maximum, en faisant réparer leur chaudière ou en faisant l'entretien une fois sur deux. Ce n'est pas forcément voulu mais ils ne peuvent plus, financièrement".

Et pour éviter de trop gros dégâts, le lieutenant-colonel Philippe Chaussinand rappelle que les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les lieux d'habitation. Il rappelle aussi qu'il faut appeler les pompiers dès que possible en cas de départ de feu, pour qu'ils puissent intervenir au plus vite.