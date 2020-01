Hausse des incendies de voitures au Nouvel An à Strasbourg : "C'est une époque que l'on croyait révolue"

Robert Herrmann, président de l'Eurométropole de Strasbourg et adjoint au maire, s'inquiète de l'augmentation conséquente du nombre de voitures brûlées lors de la nuit du Nouvel An.

Strasbourg, France

"Il faut revenir à des périodes que l'on croyait révolues pour voir autant de dégâts et de parkings encombrés par des véhicules brûlés." Sur France Bleu Alsace, le président de l'Eurométropole de Strasbourg et adjoint au maire en charge de la sécurité, Robert Herrmann, s'inquiète de la nuit agitée qu'a vécu Strasbourg pour la Saint-Sylvestre. Selon nos informations, plus de 200 voitures ont été incendiées dans la capitale alsacienne, soit bien plus que l'année précédente. La préfecture du Bas-Rhin ne donne pas de décompte officiel.

Du jamais vu depuis vingt ans

"C'est aberrant. C'est énorme, commente Robert Herrmann. Le phénomène touche les quartiers populaires. Je pense aux familles qui ne trouvent plus leur véhicule en se réveillant et qui sont en difficulté sociale, une fois de plus, à cause de ces faits générés par des individus." Le président de l'Eurométropole souligne que les incendiaires sont de plus en plus jeunes. Selon nos informations, deux enfants d'une dizaine d'années feraient partie des interpellés.

Une volonté manifeste de profiter de cette soirée pour se livrer à ces actes.

Dans certains quartiers périphériques strasbourgeois, l'Elsau ou encore Cronenbourg, les incendies ont été déclenchés de manière méthodique. "Sur certains parkings, jusqu'à dix voitures étaient mises à feu les unes après les autres, soit par des retardateurs de flamme, soit par des systèmes de mise à feu, essence et jets de flammes", acquiesce Robert Herrmann, qui a sillonné la ville pendant la nuit.

Robert Herrmann attend que la justice se saisisse rapidement de cette situation et "apporte une réponse". Il souligne que, malgré des échauffourées, aucun blessé grave n'est à déplorer dans l'agglomération de Strasbourg.