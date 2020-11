Hausse des plaintes pour violences conjugales en 2019, en Touraine et sur l'ensemble de la France

Le ministère de l'Intérieur l'annonce ce lundi 16 novembre : les services de police et de gendarmerie ont constaté l'an dernier une hausse de 16% des plaintes pour violences conjugales en France. 142.310 personnes ont déposé des plaintes de ce genre. Neuf fois sur dix, les victimes étaient des femmes.

129 plaintes ont donné lieu à des poursuites en Touraine : +77% en un an

En Touraine, la hausse est moins forte, avec tout de même 10,6% de plaintes de plus qu'en 2018 : les policiers et gendarmes en ont enregistré 2.157. Attention aux erreurs d'interprétation : cette augmentation des plaintes ne traduit pas forcément une augmentation des violences. Les nombreuses campagnes de prévention ont en effet peut-être incité une plus grande proportion de victimes à porter plainte. En Touraine, policiers et gendarmes sont intervenus 2.394 fois l'an dernier, ce qui est quasiment le même nombre qu'en 2018 (ou ils avaient fait 17 interventions de moins).

En Indre-et-Loire, en 2019, quatre femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Sur l'ensemble de la France, il y a eu 146 féminicides, soit 25 de plus qu'en 2018, selon les derniers chiffres publiés.

On en profite pour rappeler l'existence du 39 19, un numéro national d'aide aux femmes victimes de violences.