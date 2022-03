Hausse des prix du carburant : le Maine-Saosnois lance une page de covoiturage pour aider ses habitants

Avec la flambée du prix des carburants, les habitants des zones rurales se retrouvent particulièrement en difficulté. "En campagne, on a d'avantage besoin de sa voiture qu'ailleurs pour travailler, faire ses courses..." rappelle Olivier Mauraisin, le maire de Louvigny, une commune de 175 habitants dans le nord de la Sarthe. Ce 10 mars, la communauté de communes du Maine-Saosnois, 28 000 habitants au total, a donc décidé de lancer et de gérer une page de covoiturage sur Facebook. Un service "gratuit et facile d'utilisation", précise Olivier Mauraisin.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les habitants inquiets de la hausse des prix

"On essaie d'aider à notre petit niveau", explique Olivier Mauraisin, également vice-président de la communauté de commune. Il constate déjà l'inquiétude que provoque la hausse des prix chez ses concitoyens. "Ma secrétaire de mairie par exemple, m'a demandé si elle pouvait prendre une matinée pour faire du télétravail. Mais travailler à distance n'est pas possible pour tout le monde, alors que c'est possible de partager des frais de trajets. "

Il ne doute pas que cette initiative trouvera son public. "On a déjà des retours de gens intéressés, qui sont prêts à prendre des gens en voiture." Surtout qu'un réseau en ligne du Maine-Saosnois existe déjà, à travers des pages Facebook de coworking, d'offres d'emploi ou d'idées de sorties... "Nous on offre surtout un vecteur, un cadre, pour faciliter ces échanges autour du covoiturage", conclut le maire.