Hausse des violences contre les soignants : l'hôpital d'Antibes prend 30 mesures

La direction de l'hôpital d'Antibes renforce les mesures de sécurité après six signalements et quatre plaintes en un mois pour des agressions verbales et des gestes violents contre le personnel. 30 mesures sont lancées : restrictions des visites, plus d'agents de sécurité et de vidéosurveillance.

"Le climat de violence s'est nettement détérioré" assure le directeur de l'hôpital du centre hospitalier d'Antibes Bastien Ripert. "_Depuis la mi-août, nous avons enregistré six signalements et quatre plaintes ont été déposées par des soignants et des agents hospitaliers après des agressions essentiellement verbales_, des insultes, des incivilités et des gestes violents de la part de famille de patients".

"Nique ta mère, t'es qu'une pute"

Les insultes sont fréquentes. Les soignants en première ligne comme les infirmiers de l'accueil des urgences reçoivent parfois un déchainement d'injures. Une jeune infirmière raconte sur France Bleu Azur : "il y a quelques jours, un couple est venu pour effectuer un test COVID pour avoir un pass sanitaire, mais quand je leur ai répondu qu'ils devaient aller dans un laboratoire j'ai reçu des insultes : Nique ta mère, t'es qu'une grosse connasse, t'es une pute, dans les hôpitaux publics vous servez à rien et vous êtes des racistes... ils ont insulté aussi les pompiers. J'ai du appeler un médecin... Le couple est parti furieux en claquant les portes. Je n'ai pas porté plainte. C'est malheureusement tellement fréquent."

On nous applaudissait... on nous crache dessus

Dans ce service qui accueille 50 000 patients par an, le docteur Eric Reau ajoute que les agents hospitaliers y compris les médecins reçoivent non seulement des insultes mais aussi des crachats. "Une hausse des incivilités et des agressions depuis le mois d'août. , ce n'est pas forcément lié à la crise sanitaire, c'est plutôt un climat de tension et de dégradation générale. Il y a toujours eu des violences mais pas aussi fréquentes qu'aujourd'hui. Nous sommes aussi le reflet de la société. Une société impatiente et violente. _Il y a 18 mois on nous applaudissait maintenant on nous crache dessus_. Et ce n'est plus tenable."

Moins de visites et plus d'agents de sécurité

La direction de l'hôpital consciente de cette dégradation vient de lancer un plan de sécurité en 30 mesures. La première : restreindre les visites. Celles-ci sont interdites aux visiteurs dans le service des urgences sauf pour accompagner un mineur (ou avec un justificatif médical). Et les visites dans les services de soins sont désormais aussi limitées de 16h à 19h en semaine et de 14h à 18h le week-end.

La présence des agents de sécurité est renforcée et devient permanente pour l'accueil du service des urgences. Et de nouvelles caméras seront déployées pour la vidéosurveillance (déjà 70 sont présentes sur le site).

Encourager le dépôt de plainte

Le personnel doit aussi être encouragé à déposer plainte explique le directeur du Centre Hospitalier Bastien Ripert. Souvent les soignants ne le font pas par manque de temps alors nous avons travaillé avec les forces de police afin de garantir un parcours simplifié et rapide pour les inciter à le faire, et nous nous engageons à suivre chaque plainte. Par ailleurs, des courriers sont adressés aux familles qui ont eu des comportements déplacés pour les prévenir qu'en cas de récidive nous n'hésiterons pas à porter plainte"... "Ce sont 30 mesures pour faire de l'hôpital un sanctuaire où la violence n'a pas sa place."