Hausse des vols de remorques : les gendarmes de l'Orne appellent à la vigilance

Entre janvier 2019 et septembre 2020, 63 remorques ont été dérobées dans l'Orne, le plus souvent à des particuliers, et sans effractions. Mais il est difficile de retrouver ces remorques volées, et surtout de les différencier. Les gendarmes ont donc voulu rappeler quelques conseils.