L'IGPN, la police des polices, a été chargée en 2019 d'un nombre inédit d'enquêtes judiciaire selon son rapport annuel publié ce lundi. Plus de la moitié ont été ouvertes pour des accusations de "violences" commises par les forces de l'ordre.

Hausse inédite des saisines de l'IGPN en 2019, plus de la moitié des enquêtes ouvertes pour "violences"

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) s'est vu confier 1.460 enquêtes par la justice en 2019, un chiffre en hausse de 23,7% par rapport à 2018 révèle son rapport annuel publié ce lundi. Plus de la moitié (868) concernent des accusations de "violences" commises par les forces de l’ordre, un chiffre qui a bondi de 41% par rapport à 2018 (+256). Selon l'IGPN, cette hausse inédite s'explique par la récurrence des manifestations, la hausse des violences contre les forces de l'ordre entraînant des "ripostes nombreuses et plus fermes" mais aussi le choix des autorités judiciaires, en particulier à Paris, de confier à l'institution les plaintes relatives à l'usage de la force, "quelle que soit la gravité des faits".

à lire aussi Violences policières : le président de SOS Racisme appelle à une nouvelle manifestation mardi à Paris

Effet "gilets jaunes"

Dans 38,8% des cas, la police des polices a été saisie après des interventions ou interpellations dans le cadre de manifestations. 12,8% de ces recours contestés à la force concernent des contrôles d'identité ou routiers et 14,1% découlent d'"allégations de violences sur des personnes retenues".

Avec 310 dossiers en 2019, "le mouvement des gilets jaunes a entraîné une sur-sollicitation de l'Inspection générale de la police nationale", précise le rapport. Sur les 399 dossiers "gilets jaunes" attribués à la police des polices depuis le début du mouvement en novembre 2018, 130 concernent des blessures graves et 274 ont été transmis à la justice a précisé Brigitte Jullien, la directrice de l'IGPN, à l'AFP. "Ces saisines de l'autorité judiciaire ne constituent pas une présomption de faute des agents", a-t-elle ajouté, "aujourd'hui, on a une douzaine de policiers qui sont susceptibles de faire l'objet de poursuites judiciaires."

"Crise de confiance" dans les forces de l'ordre

L'impartialité de la police des polices est régulièrement mise en cause, notamment par l'opposition de gauche. "Toutes les institutions, les médecins et les avocats, ont des Ordres internes, ça ne remet pas en cause leur impartialité. Ce n'est pas parce qu'au détour d'affaires médiatiques, l'IGPN a rendu des conclusions qui ne vont pas dans le sens souhaité que nous sommes partiaux. Nous faisons notre travail en toute objectivité", a défendu sa patronne auprès de l'AFP.

Des arguments qui ont un faible écho dans la population selon le Défenseur des droits, Jacques Toubon. Dans son rapport annuel publié ce lundi, il évoque une "crise de confiance et une augmentation des violences" de la part des forces de l'ordre. Les saisines en rapport avec les forces de sécurité, en constante hausse ces dernières années, ont ainsi atteint le nombre de 1.957 en 2019. Plus de la moitié de ces réclamations concernent la police nationale, et un quart des violences.

Jacques Toubon a dénoncé à plusieurs reprises les méthodes utilisées par les forces de l'ordre autour des manifestations, en particulier des gilets jaunes, ainsi que les contrôles d’identité fondés sur des critères discriminatoires, appelant à "mettre en place une traçabilité permettant d’évaluer la façon dont les contrôles d’identité sont mis en oeuvre ainsi que leur utilité".

Depuis la mort de George Floyd aux Etats-Unis, le 25 mai, les manifestations contre les violences policières se multiplient dans le monde et en France, renforçant la pression sur la place Beauvau. Un nouveau rassemblement est prévu mardi 9 juin à 18 heures place de la République à Paris, à l'appel de SOS Racisme.