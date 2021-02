Les violences conjugales et les cas de maltraitances d'enfants en hausse dans le Loiret en 2020

La préfecture du Loiret a dévoilé les chiffres de la délinquance pour l’année 2020 dans le département ce mercredi. La "délinquance générale" est orientée à la baisse, ce qui suit la tendance de ces trois dernières années avec -6,7% de faits enregistrés.

Moins de vols et cambriolages, en raison des confinements

Les confinements de l'année 2020 ont contribué à la diminution de certains faits de délinquance : les cambriolages ont baissé de 22% dans le Loiret l'an dernier en zone police, et les vols de voiture de 11%. La tendance est la même en zone gendarmerie, où les atteintes aux biens baissent de 11% en un an.

En revanche, les faits plus graves et plus violents sont orientés à la hausse : le nombre de personnes présentées au parquet de Montargis a augmenté de 24%, par rapport à 2019 (300 personnes en tout).

Le nombre de gardes à vue a également augmenté en zone police en 2020, indique le commissaire Thierry Guiguet-Doron, directeur départemental de la sécurité publique du Loiret.

Globalement, on observe des infractions plus lourdes accompagnées de plus en plus souvent d'usage d’armes. Loïc Abrial, procureur de la République de Montargis, précise : "ce sont parfois des armes blanches : les personnes prennent ce qu'elles ont sous la main, ça peut être un couteau de cuisine ou tout autre objet qui peut blesser. Et puis, on a la présence d'armes à feu, parfois des armes de guerre qui ont pu être employées pour des violences dans le Montargois. Enfin, on a des règlements de compte par armes à feu dans le cadre de trafic de stupéfiants, ce qu'on observait pas il y a quelques années".

Les violences conjugales encore en hausse

Il y a, indique la préfecture, moins d’atteintes aux biens, moins de cambriolages. Mais ce qui inquiète, ce sont les violences dans le cercle familial : elles ont bondi de près de 16% dans le Loiret en 2020. 88% de ces faits sont des violences conjugales. Et les violences intra-familiales représentent 40% du total des faits de violences enregistrés dans le Loiret.

Autre chiffre très inquiétant : on observe une hausse importante des cas de maltraitances sur enfants depuis la dernière rentrée. Entre septembre et février, 177 cas de violences physiques ou sexuelles ont été signalés par l’éducation nationale au parquet d’Orléans et Montargis.

Signalements de violences sur enfants en forte hausse depuis septembre

Loïc Abrial, le procureur de la République de Montargis, explique que "depuis le 1er septembre 2020, les signalements de violences physiques ou sexuelles sont en forte hausse que ce soit au parquet d'Orléans ou de Montargis, de l'ordre de 40%".

Loïc Abrial, procureur de la République de Montargis © Radio France - Antoine Denéchère

Le représentant du parquet de Montargis ajoute que "c'est un point de vigilance que nous avons. On peut penser que ce sont les conséquences du confinement sur les enfants, que nous ressentons à partir de la rentrée scolaire. 80% sont des violences physiques, parfois graves, et 20% des violences sexuelles, parfois de nature criminelle."

Mise en place d'une "cellule maltraitances" à Montargis

Une "cellule maltraitances" a d'ailleurs été mise en place par le parquet de Montargis fin 2020 : "elle s'est réunie pour la première fois le 14 décembre avec les professionnels du domaine social, médical, l'éducation nationale, la police, la gendarmerie pour échanger des informations très concrètes, très opérationnelles, pour avoir la meilleure réponse possible et la plus rapide, à une situation donnée", poursuit M. Abrial