Hausse sensible des violences contre les personnes dans les Vosges en 2020

L'année 2020 marquée par l'épidémie de coronavirus et son influence sur les chiffres de la délinquance. Dans les Vosges, les crimes et délits constatés l'année dernière sont en légère baisse. Une courbe rassurante mais soulignée en creux par une hausse sensible des violences contre les personnes.