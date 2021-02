Haut-Bréda : une énorme chaîne de solidarité s'est mise en place après l'incendie d'une maison

La vie de la famille Delétrée, Claude, Christine et Anne-Lise, a basculé dans la nuit de samedi à dimanche. Leur maison a été totalement détruite par un incendie. Depuis, un élan de solidarité s'est mis en place sur les réseaux sociaux pour les aider à surmonter cette terrible épreuve.

Un incendie à détruit une maison de 130 mètres carrés dans la nuit de samedi à dimanche sur la commune du Haut-Bréda en Belledonne. Il s'agit de l'habitation du boulanger de la commune, et heureusement, les trois occupants ont pu sortir indemnes avant l'arrivée des pompiers. Sur les réseaux sociaux et dans la commune, la solidarité s'organise pour aider la famille.

Dès dimanche, la mairie de la commune nouvelle (Pinsot et la Ferrière ont fusionné) a lancé un appel sur son compte Facebook pour récupérer des vêtements, de l'électroménager ou encore des meubles. "On est un petit village alors ici vous savez, quand une personne est touchée, c'est 420 personnes qui sont touchées aussi" explique la maire du Haut-Bréda, Sandrine Thilly. "On est surpris par l'ampleur de cette solidarité avec aussi les communes voisines qui se sont manifestées" dit-elle encore.

La maison étant totalement détruite, la famille Delétrée (pour l'instant logée par des amis) va pouvoir se reconstruire dans un appartement mis à disposition par la mairie. "On avait cette chance puisqu'il venait de se libérer, mais il n'était pas meublé" détaille la maire. Là, la solidarité s'est mise en place. "On a récupéré des vêtements, de la literie, du linge de maison" note encore Sandrine Thilly.

Une cagnotte en ligne a aussi été ouverte par la fille de Claude et Christine Delétrée sur la plateforme Paypal. En deux jours, 2555 euros ont été récoltés (au moment où nous écrivons ces lignes).