Haut-Doubs : un geste désespéré selon le parquet, après la collision mortelle entre un train et une voiture

Boujailles, France

Après la collision mortelle entre un TER et une voiture, ce jeudi matin, à Boujailles, dans le Haut-Doubs, le parquet estime qu'il s'agit "de façon probable" d'un suicide. Jeudi, peu avant 7h30, un TER à destination de Pontarlier a heurté une voiture au passage de Boujailles, entre Levier et Frasnes. Le véhicule a été traîné sur 200 mètres. L'automobiliste, âgée de 50 ans, domiciliée à Renédale, une commune située entre Amancey et Montbenoît, n'a pas survécu.

La scène a été filmée par un riverain

" On a des images vidéo de ce qui s’est passé et on peut conclure de façon probable qu’il s’agit d’un geste suicidaire" a indiqué ce vendredi matin, le procureur de la République de Besançon. "Ces images proviennent d’une vidéo faite par un riverain qui a filmé la scène de l’accident, a précisé Etienne Manteaux. Cela montre, a ajouté le procureur, que ce n’est pas un accident fortuit de la circulation. On va désormais travailler sur le profil psychologique de la victime."