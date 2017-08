Haut-Doubs : un nouveau radar déployé ce lundi sur la RD 329 A, près de la Suisse

Un nouveau radar sera installé à partir de lundi 7 août sur la RD 329 A, au Bizot, où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Il vise à sécuriser l'itinéraire de déviation qui est en place depuis la fermeture de la RD 437 pour des travaux de construction d'un ouvrage jusqu'à fin septembre.

Un passage souterrain est actuellement en construction sous la départementale 437 à Narbief, entre Le Russey ey Morteau. Conséquence : la circulation est interdite sur cette route et une partie du trafic est déviée entre les Fins et Narbief via la RD 329 A. La réouverture à la circulation est prévue pour le 30 septembre (date prévisionnelle de fin de travaux). D'ici là, la RD 329 A entre les Fins et Narbief va voir son trafic augmenter.

Vitesse maximale autorisée : 50 km/h

Pour que les automobilistes ralentissent, un radar autonome sera donc déployé ce lundi 7 août, afin de sécuriser la traversée d'un secteur urbanisé de l'agglomération du Bizot où la limitation de vitesse est de 50 km/h. Il flashera dans les deux sens. La présence du radar sera signalée aux usagers par des panneaux d’annonce dans les deux sens de circulation.